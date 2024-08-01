Политика и власть 01.08.2024 в 11:02

Владельцы ТГ-каналов с аудиторией более 10 тысяч обязаны сообщить о себе в Роскомнадзор

Госдума одобрила поправки, регулирующие работу сервисов обмена мгновенными сообщениями
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Текст: Служба информации "Номер один"
Владельцы ТГ-каналов с аудиторией более 10 тысяч обязаны сообщить о себе в Роскомнадзор

Госдума проголосовала за поправки, регулирующие работу сервисов обмена мгновенными сообщениями, в частности, телеграм-каналов.

В соответствии с этими поправками, владельцы блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков будут обязаны подать в Роскомнадзор сведения о себе в порядке и составе, установленном правительством.

Для не зарегистрированных в перечне РКН блогеров устанавливаются следующие ограничения: на размещение рекламы российскими рекламодателями, на репост другими каналами их сообщений, на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца.

По словам председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, это требование коснется и каналов в Telegram.

- Многие из них по влиянию уже превосходят традиционные СМИ, а вот их владельцы практически не несут ответственности за распространяемую информацию, включая и фейки. Если законопроект будет принят, владельцы каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков будут обязаны подать регулятору сведения о себе и не распространять запрещенную информацию, - сказал Александр Хинштейн.

- Отдельно подчеркну: речи о блокировке каналов без идентификации не идет. Но такие «анонимы» не смогут размещать рекламу, собирать донаты, а их посты не должны будут репоститься другими каналами, — добавил Александр Хинштейн.

 

Фото: ru.freepik

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