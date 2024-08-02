Бурятия отремонтировала еще одну школу в ДНР. Специалисты отремонтировали столовую и пищеблок школы в селе Марьяновка Старобешевского округа.

Ремонт профинансировал шеф-регион, а управление капитального строительства Бурятии курировало работы.

- Марьяновская школа считается самой большой в селе по количеству учеников, но её здание находилось в плачевном состоянии. Ремонт не проводили с конца прошлого века. Более того, в помещении, где готовилась еда, даже не было вытяжки, что создавало серьёзные неудобства для персонала, - рассказали в управлении капстроительства.









За короткое время строители произвели полную замену деревянных полов в школьных помещениях. В одном из кабинетов стены облицевали плиткой, а в другом — покрасили. Также был сделан ремонт потолков, установлены новые двери и восстановлены инженерные системы.

Кроме того, на объекте было установлено новое кухонное оборудование. В частности, в помещении, где готовят еду, была смонтирована вытяжка, обеспечивающая комфортные условия труда.

Фото: управление капитального строительства РБ