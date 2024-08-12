Политика и власть 12.08.2024 в 12:31

В Бурятию прибыл Бату Хасиков

Глава Калмыкии примет участие в буддийском форуме
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятию прибыл Бату Хасиков
Сегодня в Улан-Удэ прибыл глава Калмыкии Бату Хасиков. В аэропорту его встретил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, Бату Хасиков примет участие во II Международном буддийском форуме. Глава Калмыкии второй год подряд является почетным гостем форума. Его участники обратят особое внимание на вызовы современности, с которыми сталкивается Россия и другие страны. Буддизм призван сохранить духовную силу и оказать позитивное влияние на мировое развитие.

Напомним, II Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» проходит в Бурятии 12-14 августа по инициативе главы республики Алексея Цыденова при поддержке президента России Владимира Путина. Форум станет новой площадкой для международного диалога и всестороннего обсуждения вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, будет способствовать развитию научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран. Участниками форума станут представители 15 стран: Бангладеш, Беларуси, Бразилии, Бутана, Вьетнама, Индии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Непала, Таиланда, Шри-Ланки и Японии. Общее количество участников – более 600 человек.

Организаторы форума – Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс.

Фото: пресс-служба правительства РБ
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с 7 по 13 августа

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