Политика и власть 13.08.2024 в 11:52

Лалитпур может стать побратимом Улан-Удэ

Соответствующее соглашение с непальским городом уже готовится
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Текст: Андрей Константинов
Лалитпур может стать побратимом Улан-Удэ
Сегодня Игорь Шутенков провел встречу с делегацией из Непала, которая прибыла в Улан-Удэ на II Международный Буддийский форум. Одной из главных тем встречи – установление побратимских отношений и подписание соглашения о дальнейшем сотрудничестве с городом Лалитпур, откуда прибыла делегация.

- Мы проводим большую работу по межрегиональному и международному сотрудничеству, заключаем побратимские договора с нашими друзьями из разных стран – Китая, Кореи, Монголии, чтобы обмениваться опытом. Чтобы мы могли что-то рассказать и взять что-то полезное от наших друзей. И я уверен, у нас огромный потенциал для сотрудничества, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.


Соглашение о побратимских отношениях с Лалитпуром уже в работе.

- У нас есть хорошая новость в данном вопросе – три министерства уже одобрили подписание побратимского договора, и сейчас уже готовится заявление в кабинет министров, - отметил Биста Мукунда, советник мэра города Лалитпур, президент религиозной организации «Бёма Кусума Буддадхарма Сангха.


Эта уже вторая встреча Игоря Шутенкова с делегацией из Непала, первая прошла в прошлом году.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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