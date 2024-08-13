Лалитпур может стать побратимом Улан-Удэ

- Мы проводим большую работу по межрегиональному и международному сотрудничеству, заключаем побратимские договора с нашими друзьями из разных стран – Китая, Кореи, Монголии, чтобы обмениваться опытом. Чтобы мы могли что-то рассказать и взять что-то полезное от наших друзей. И я уверен, у нас огромный потенциал для сотрудничества, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.







- У нас есть хорошая новость в данном вопросе – три министерства уже одобрили подписание побратимского договора, и сейчас уже готовится заявление в кабинет министров, - отметил Биста Мукунда, советник мэра города Лалитпур, президент религиозной организации «Бёма Кусума Буддадхарма Сангха.







Сегодня Игорь Шутенков провел встречу с делегацией из Непала, которая прибыла в Улан-Удэ на II Международный Буддийский форум. Одной из главных тем встречи – установление побратимских отношений и подписание соглашения о дальнейшем сотрудничестве с городом Лалитпур, откуда прибыла делегация.Соглашение о побратимских отношениях с Лалитпуром уже в работе.Эта уже вторая встреча Игоря Шутенкова с делегацией из Непала, первая прошла в прошлом году.Фото: мэрия Улан-Удэ