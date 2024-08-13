Политика и власть 13.08.2024 в 17:57

Глава Бурятии поприветствовал гостей II Международного буддийского форума

Форум собрал делегации из 15 иностранных государств и 40 регионов России
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Текст: Служба информации "Номер один"
Глава Бурятии поприветствовал гостей II Международного буддийского форума

Глава Бурятии Алексей Цыденов поприветствовал гостей II Международного буддийского форума (0+) в ходе официального открытия мероприятия в Улан-Удэ во вторник, 13 августа.

«Добрый день, уважаемые гости! Уважаемые участники II Международного Буддийского форума!

Горячо приветствую всех участников форума на берегу священного Байкала, в Республике Бурятия, Российской Федерации!

Я рад, что буддисты всего мира второй раз собрались в столице Бурятии, Первый международный буддийский форум, поддержанный 13 странами, стал удобной площадкой для международного диалога и всестороннего обсуждения вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики. Этот форум уникален тем, что на одной платформе собрал политиков, общественных и религиозных деятелей, представителей науки, что способствует развитию научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран.

Форум 2024 года проводится в год важной юбилейной даты. 260 лет назад Указом императрицы Екатерины II в России утвержден институт Пандито Хамбо лам - глав буддистов России, что стало официальным признанием буддизма в Российской империи.

Создание Института Пандито Хамбо лам стало важнейшим фактором в истории российского общества. Буддийский вопрос имел и имеет весомое значение во внутренней и внешней политике России. Распространение Дхармы оказало огромное влияние на национальную культуру и духовно-нравственное состояние бурятского, а также калмыцкого и тувинского народов. Великие бурятские ламы остаются в нашей памяти примером подражания и восхищения. Они находят следующие перерождения, но их дела остаются в вечности. Яркий пример - победивший время - 12-ый Пандито Хамбо Лама Даши Доржо Этигилов, который медитирует больше 97 лет. Его состояние неизвестно науке.

Дорогие друзья, во времена глобальных изменений в мире, сохранение традиционных гуманистических ценностей становится важной задачей современности. Защита традиционных ценностей должна способствовать диалогу и пониманию, подчеркивая уникальность и значимость каждой культуры.

Россия – самобытное государство-цивилизация, где сохранение традиционных ценностей закреплено Указом Президента. К ним отнесены жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

На протяжении длительного времени своего существования и развития буддизм обеспечивал мирное взаимодействие и взаимообогащение с традиционными обществами. И эти качества приобретают особую значимость в III тысячелетии, когда буддизм дает достойный ответ на вызовы современности и успешно взаимодействует с современными социальными институтами, наукой, философией и предлагает универсальную нравственную основу взаимопонимания и сотрудничества.

Учение Будды направляет нас на поиск истины, выход из сансары, осознание и видение вещей такими, какими они являются.

Да прибудут с нами три драгоценности – Будда, Дхарма и Сангха! Ом мани падмэ хум!

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Фото: правительство РБ

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