Политика и власть 14.08.2024 в 16:05

Резиденты ТОР «Бурятия» будут больше применять льготы по страховым взносам

Новый закон позволяет приостановить на срок до трех лет применение пониженных с 30% до 7,6% страховых взносов
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Текст: Служба информации "Номер один"
Резиденты ТОР «Бурятия» будут больше применять льготы по страховым взносам

Резиденты ТОР «Бурятия» смогут повысить эффективность применения льготы по страховым взносам.

Президент России подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, призванный усовершенствовать механизм применения пониженных тарифов страховых взносов резидентами территории опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ), получившими соответствующий статус до 1 января 2023 года.

Сегодня на ТОР «Бурятия» реализуют свои проекты 15 резидентов. Общий объем инвестиций по проектам превышает 21,2 млрд рублей.

- Для стимулирования развития Дальнего Востока были разработаны и внедрены специальные преференциальные режимы, в том числе ТОР и СПВ. Условия для инвесторов преференциальных режимов макрорегиона остаются одними из самых выгодных в стране. Но мы обязаны постоянно анализировать эффективность нашей работы, для ее совершенствования. Мы должны понимать, где и какие преференциальные режимы сработали хорошо, а где нужно ещё помогать - разрабатывать предложения по введению дополнительных мер для привлечения инвесторов и повышения инвестиционного климата, – сказал Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. 

Новый закон позволяет приостановить на срок до трех лет применение пониженных с 30% до 7,6% страховых взносов. Для резидентов ТОР и СПВ льгота действует десять лет, ее применение наиболее выгодно на этапе ввода нового проекта в эксплуатацию, когда уже создано значительное количество рабочих мест.

- Донастройка налогового законодательства в части права резидентов ТОР и СПВ, получивших статус до 1 января 2023 года, приостановить применение льгот по страховым взносам максимально повысит эффективность этой преференции. В первую очередь нововведение важно для проектов, которым пандемия коронавируса или санкционное давление западных стран не позволили запустить производства в срок и набрать основной штат сотрудников. Бизнес может приостановить применение преференции на срок до трех лет, до начала этапа активного набора сотрудников. Для этого необходимо направить уведомление в налоговый орган, – сообщил заместитель генерального директора КРДВ по сопровождению инвестиционных проектов Сергей Скалий.

Он напомнил, что для резидентов ТОР и СПВ, получивших статус с 1 января 2023 года, заявительный порядок применения пониженных тарифов страховых взносов благодаря законотворческой работе Минвостокразвития России и КРДВ начал действовать в 2023 году. Предельный срок, на который можно отложить применение льготы, также составляет три года, это стимулирует инвесторов не затягивать с инвестиционной стадией.

По соглашениям с КРДВ на Дальнем Востоке и в Арктике резиденты ТОР и СПВ реализуют около 2800 проектов, вкладывают более 7,8 трлн рублей и создают 272,2 тыс. рабочих мест. Фактически в экономику страны бизнес вложил 3,7 трлн рублей и создал 131,4 тыс. рабочих мест, ввел в работу 810 проектов.


Фото: Номер один

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