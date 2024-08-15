Пенсионерку в Бурятии энергетики оставили без электричества на 7 лет

70-летней сельской жительнице Джидинского района Бурятии местные энергетики отключили электричество еще в 2017 году. В 2016 году они пришли к ней с проверкой и по причине отсутствия счетчика начислили внушительную задолженность.

Жительница села Петропавловка обратилась в прокуратуру района.

- Проверкой было установлено, что в 2016 году специалистами районного подразделения ОАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго», в связи с отсутствием счетчика составлен акт о неучтенном потреблении электроэнергии и начислена задолженность в размере 43 тыс. рублей. Несмотря на пояснения заявителя, что она в доме не проживала и услугами не пользовалась, в январе 2017 года электричество было отключено. При этом электроснабжающая организация в предусмотренный законом срок меры по взысканию суммы долга не принимала, - рассказали в прокуратуре.

В связи с этим прокуратура района направила в суд исковое заявление об обязании ресурсоснабжающего предприятия восстановить заявителю подачу электроэнергии, аннулировать начисленную задолженность.

Иск прокуратуры удовлетворен. В доме пенсионера подключено электричество.

Фото: Номер один