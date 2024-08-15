Юрий Трутнев: ВЭФ-2024 даст дополнительный импульс для развития регионов ДФО

Подготовка Восточного экономического форума-2024 обсуждалась на заседании совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего под руководством полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева. В мероприятии приняли участие главы регионов, представители федеральных министерств и ведомств. ВЭФ состоится во Владивостоке 3-6 сентября, организатор форума – Фонд Росконгресс.- До форума остается три недели. Большая часть уже сделана. Скоординируем действия, обсудим готовность основных мероприятий, Владивостока и Дальневосточного федерального университета. Хочу напомнить, что форум – это, прежде всего, инструмент для решения задач, стоящих перед макрорегионом. Прошу относиться к этому именно с таких позиций, использовать предстоящие сессии максимально эффективно, – открыл заседание Юрий Трутнев.Участники обсудили формирование деловой, культурной и спортивной программ, а также подготовку инфраструктуры Приморья к проведению ВЭФ.- Подготовка к проведению Восточного экономического форума ведется в плановом режиме. Мы видим растущий интерес к форуму со стороны зарубежных государственных и бизнес-структур. Убежден, что мероприятие пройдет на привычно высоком уровне и позволит выработать новые механизмы партнерства, которые будут способствовать дальнейшему экономическому развитию российского Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона, – подчеркнул советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.Ранее была опубликована архитектура деловой программы форума. Главная тема в этом году – «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике». В программу форума вошли бизнес-диалоги российских предпринимателей с партнерами из Китая, Индии и стран АСЕАН.- Одной из главных тем предстоящего ВЭФ станут технологии. Инновации, технологический суверенитет и конкурентоспособность в мире, все более зависимом от технологий – предмет постоянного внимания президента и правительства. На ВЭФ обсудим научно-технологическую повестку, новые механизмы, призванные ускорить развитие этой сферы. Особое внимание в этом году уделим вопросам подготовки кадров, развитию образования. Также в фокусе внимания – реализация мастер-планов дальневосточных городов и вовлечение в этот процесс инвесторов, развитие транспорта и логистика, энергетика, усовершенствование механизмов государственной поддержки инвестпроектов, внедрение новых инструментов. На форуме планируется подписание соглашений с российскими и зарубежными инвесторами о новых масштабных проектах на Дальнем Востоке, состоится запуск новых предприятий, – отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.По итогам ключевых сессий форума модераторы доложат главе государства о работе, проделанной на Дальнем Востоке России за прошедшие годы. Кроме того, они обозначат возможные ориентиры по дальнейшему развитию макрорегиона. В частности, в ходе заседания было предложено обсудить реализацию мастер-планов, создание новой программы развития энергетики Дальнего Востока, аспекты логистики, технологии, перспективные отрасли экономики для ДФО и другие вопросы.- Важнейшим мероприятием на форуме является доклад модераторов президенту России. Это будут стратегические направления. Главе государства будут доложены задачи и предложения, от внедрения которых зависит развитие Дальнего Востока, – подчеркнул Юрий Трутнев.Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о подготовке региона и Владивостока к форуму, в том числе транспортной и инженерной инфраструктуры, о благоустройстве города, обеспечении безопасности дорожного движения на гостевых маршрутах.О подготовке кампуса и территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) доложил ректор вуза Борис Коробец. Для обеспечения бесперебойной работы Восточного экономического форума набраны 650 волонтеров. Подготовка кампуса ДВФУ к проведению Восточного экономического форума идет в плановом режиме. Кроме того, он отметил, что по поручению Юрия Трутнева третий год подряд ДВФУ совместно с российским обществом «Знание» проведет лекторий на ВЭФ для студентов и молодежи Приморского края. Очными участниками станут 350 студентов и талантливых школьников, онлайн участниками – еще 8,5 миллионов человек.На заседании также обсудили спортивную и культурную программы форума. В частности, предполагается проведение 15 мероприятий по десяти видам спорта. Среди них – зрелищные международные соревнования с участием лидеров сборных России, гала-матчи и турниры для участников форума, а также спортивно-образовательные мероприятия для молодежи. В рамках культурной программы для участников форума, жителей и гостей города 5 сентября состоится концерт Дениса Мацуева на Приморской сцене Мариинского театра, 6 сентября запланировано проведение концерта на площади Борцов Революции. Также 6 сентября в Большом зале Приморской краевой филармонии пройдет совместный концерт Тихоокеанского симфонического оркестра и оркестровых музыкантов и артистов хора консерватории г. Шеньян провинции Ляонин (КНР).На заседании также рассмотрели организацию выставки «Добро пожаловать на Дальний Восток» в главном корпусе ДВФУ. В ней примут участие восемь федеральных министерств и ведомств. Среди них – министерство природных ресурсов и экологии, министерство транспорта, Генеральная прокуратура, Роструд, Роспотребнадзор и другие. В частности, министерство промышленности и торговли представит масштабную экспозицию более ста промышленных компаний с новыми проектами и достижениями. Министерство науки и высшего образования, в свою очередь, организует на постоянной основе дальневосточную региональную площадку студенческого медиацентра. При поддержке Минстроя России будет организована зона УрбанХаб для более эффективной работы строительных компаний на Дальнем Востоке в условиях преференциальных режимов. Также свою экспозицию организует Минвостокразвития России. Фонд Росконгресс совместно с Росрыболовством откроют «Русский рыбный дом».Регионы ДФО по традиции представят свои достижения на выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет 3-8 сентября. Бурятия представит экспозицию «Байкал. Бурятия. Место силы». Крыша павильона будет оформлена в стиле буддийского дугана. В традиционной юрте можно будет поиграть в национальные игры. В честь трехсотлетнего юбилея Кяхты создана инсталляция торговых кяхтинских рядов.- Посетители увидят вертолет Улан-Удэнского авиазавода, медицинские разработки Приборостроительного объединения, биотехнологическую кожу от «Шэнэскин», коллекцию украшений из белого нефрита Oriental Way, продукцию в этно-стиле от ремесленников республики. Познакомятся с уникальными для Дальнего Востока проектами производства мясокостной муки и коллагена, рапсового масла, самым большим тепличным комплексом. И конечно же, мы покажем богатства природы, культуры и традиций нашего региона, – отмечал глава Бурятии Алексей Цыденов.Общий акцент экспозиции Бурятии будет сделан на экологическом туризме и развитии заповедных территорий. Галерея ремесленников Бурятии традиционно представит многообразие товаров в этническом стиле из природных байкальских материалов. Зона дегустаций представит многообразие вкусов республики.Помимо регионов, на «Улице Дальнего Востока» деловой и спортивный павильоны откроет министерство спорта России. Минприроды России организует пространство «Дом сокола». Кроме того, в выставке примет участие корпорация Туризм.РФ. На центральной площадке выставки правительство Приморского края организует «Рыбный рынок».Свою экспозицию на выставке расширит Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. По аналогии с прошлым годом будет застроен павильон «Развивай Дальний», а также будут созданы новые выставочные экспозиции для представления продукции дальневосточного гектара и презентации производств участников территорий опережающего развития.«Перед нами стоит задача провести форум на традиционно высоком уровне, продемонстрировать результаты развития регионов, привлечь новые инвестиции, а также совместно выработать новые решения, которые дадут дополнительный импульс развитию нашего Дальнего Востока», – резюмировал Юрий Трутнев.