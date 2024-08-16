Тимур Бадмацыренов: Бурятия становится значимым центром в продвижении России на Восток

С 12 по 14 августа 2024 года в Улан-Удэ по инициативе Главы Бурятии Алексея Цыденова и при поддержке Президента России Владимира Путина состоялся II Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» (0+).

Форум собрал в Бурятии ученых, преподавателей, исследователей буддизма, глав духовных общин, верующих буддистов из 15 стран - Бангладеш, Беларуси, Бразилии, Бутана, Вьетнама, Индии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Непала, Таиланда, Шри-Ланки, Японии, а также из 40 регионов России.

















Он не только объединил Россию и страны, исповедующие буддизм, в единое целое, но и стал новой площадкой для международного диалога и обсуждения вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики между буддийскими организациями разных стран.

Бадмацыренов Тимур Баторович, доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой политологии и социологии БГУ им. Д. Банзарова, председатель комиссии Общественной палаты республики Бурятия поделился своим мнением об итогах II Международного буддийского форума.

- Первое, что хочу отметить. Россия, и в том числе Бурятия продемонстрировала, что даже в современных условиях, в сложной геополитической ситуации, и в условиях противодействия, которое оказывает нам коллективный запад, мы можем проводить невероятно крупные, масштабные международные мероприятия. Форум показал, что страны буддийского мира поддерживают Россию по многим направлениям ее деятельности, - сказал Тимур Бадмацыренов.

Во-вторых, он отметил, что в этом году форум не только закрепил, но и расширил результаты первого Международного буддийского форума

- То, что к нам приезжает все больше людей из разных стран и готовы обсуждать очень разные и сложные проблемные вопросы, имеет большое значение с точки зрения международного политического, культурного и религиозного сотрудничества. Мы смогли на полях форума осуществить и закрепить те договоренности, которые были озвучены после первого буддийского форума. Для Бурятского госуниверситета важным итогом в прошлом году стало создание консорциума буддийских вузов, куда мы тоже вошли. В объединение вузов в 2023 году вошли пять вузов, 3 светских и 2 религиозных. В этом году присоединилось еще два российских вуза – ВСГИК и ЗабГУ. Также БГУ подписал меморандум о намерениях еще с двумя иностранными вузами, - рассказал политолог.

По его словам, это поможет расширить Бурятскому госуниверситету образовательное и научное сотрудничество в таких направлениях как: буддийская философия, буддийская религия, культурное наследие буддизма, а также восточная медицина и позволит дать студентам качественное и доступное буддийское образование.

- Все эти направления становятся для нас приоритетными, особенно в свете разворота России на Восток. Бурятия становится значимым центром в продвижении России на Восток, в особенности, это касается стран буддийского Востока, - говорит политолог.

Также он отметил положительную роль Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям.

- Проверку временем прошла деятельность Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям. Он был создан два года назад. В этом году он активно участвовал в организации международного буддийского форума. Фонд оказывает большую поддержку научным исследованиям. Это очень важно для нас, так как для исследования буддизма необходимо изучать тексты по философии, религии, культуре.

Он добавил, что в этом году при поддержке Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям в БГУ открылась кафедра буддийской философии. Там будут обучаться священнослужители, монахи, и все желающие, кто интересуется буддизмом. По всем формальным требованиям, это будет стандартная программа бакалавриата.

- Бурятия показала свой огромный потенциал не только как центра развития российского буддизма, но и как места проведения крупных международных мероприятий. Глава Бурятии Алексей Самбуевич не только воплотил идею проведения форума, но и смог отстоять ее на самом высшем уровне при поддержке федеральных властей, и тем самым показал уникальный потенциал Бурятии как ворот России в Азию, - подчеркнул Тимур Бадмацыренов.

Он также добавил, что буддийский форум дал возможность жителям Бурятии познакомиться с буддизмом в разных его вариантах:

- К нам приезжают монахи из самых разных стран, к нам приезжают и ученые исследователи, буддологи. Мы ближе знакомимся друг с другом, и другими народами, кто изучает и исповедует буддизм. Думаю, в этом смысле жители Бурятии высоко оценивают проведение такого форума, для нас - это важнейший пласт духовного наследия нашего региона. В будущем буддизм сможет оказать большую поддержку жителям нашей страны в сложные моменты.





Форум посвящен 260-летию Института Пандито Хамбо Лам России, сыгравшему огромную роль в развитии российской буддийской общины, буддийской философии и образования, культуры и сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей.

Фото: правительство Бурятии