В мэрии Улан-Удэ прошла череда назначений

Череда кадровых назначений прошла в администрации Улан-Удэ. Как сообщили в мэрии города, на должность заместителя председателя Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству - начальником Управления транспорта и связи назначен Сергей Чистяков. Он выпускник Братского государственного технического университета, в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству начинал работу с должности консультанта.







МАУ «Специализированная служба города Улан-Удэ» возглавила Евгения Морозова. Она окончила БГСХА, ранее занимала должность зампреда Комитета городского хозяйства по экономике и финансам.







Руководителем Фонда развития города Улан-Удэ стал Юрий Мадуев. Он экономист по образованию, окончил ВСГУТУ. Ранее занимал должность проектного менеджера в этом же фонде.



