Политика и власть 16.08.2024 в 16:16

В мэрии Улан-Удэ прошла череда назначений

Новые должности получили сразу четыре человека
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Текст: Андрей Константинов
В мэрии Улан-Удэ прошла череда назначений
Череда кадровых назначений прошла в администрации Улан-Удэ. Как сообщили в мэрии города, на должность заместителя председателя Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству - начальником Управления транспорта и связи назначен Сергей Чистяков. Он выпускник Братского государственного технического университета, в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству начинал работу с должности консультанта.


МАУ «Специализированная служба города Улан-Удэ» возглавила Евгения Морозова. Она окончила БГСХА, ранее занимала должность зампреда Комитета городского хозяйства по экономике и финансам.


Руководителем Фонда развития города Улан-Удэ стал Юрий Мадуев. Он экономист по образованию, окончил ВСГУТУ. Ранее занимал должность проектного менеджера в этом же фонде.


Как уже сообщалось, директором Городского лесничества назначена Светлана Григорьева, выпускница Российского государственного гуманитарного университета. Ранее она руководила Управлением административного контроля Комитета городского хозяйства.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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