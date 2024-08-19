Политика и власть 19.08.2024 в 10:58
Потерянный подросток из Мухоршибирского района найден
Его обнаружили в Улан-Удэ, с ним все в порядке
Напомним, вчера 18 августа полиция объявила в розыск несовершеннолетнего подростка Павла К. Он вечером 17 августа ушел из дома по ул. Гагарина с.Бом Мухоршибирского района.
По предварительным данным направлялся в сторону федеральной трассы Р-258 «Байкал», чтобы уехать в г. Улан-Удэ.
Как сообщила полиция, с мальчиком все в порядке, он находится в Улан-Удэ.
Фото: Номер один