Политика и власть 19.08.2024 в 10:58

Потерянный подросток из Мухоршибирского района найден

Его обнаружили в Улан-Удэ, с ним все в порядке
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Текст: Служба информации "Номер один"
Потерянный подросток из Мухоршибирского района найден

Напомним, вчера 18 августа полиция объявила в розыск несовершеннолетнего подростка Павла К. Он вечером 17 августа ушел из дома по ул. Гагарина с.Бом Мухоршибирского района.

По предварительным данным направлялся в сторону федеральной трассы Р-258 «Байкал», чтобы уехать в г. Улан-Удэ.

Как сообщила полиция, с мальчиком все в порядке, он находится в Улан-Удэ.

 

Фото: Номер один

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