Политика и власть 22.08.2024 в 09:21

С начала года пожарные Бурятии приехали на 27 тысяч вызовов

1300 звонков из них оказались ложными
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Текст: Служба информации "Номер один"
С начала года пожарные Бурятии приехали на 27 тысяч вызовов

С начала года пожарные откликнулись почти на 27 тысяч вызовов, из которых 1300 оказались ложными.

- В среднем за дежурные сутки диспетчеры центрального пункта пожарной связи (ЦППС) обрабатывают порядка 700 сигналов, среди которых примерно 50 - ложные. Опытные операторы отмечают, что распознать поддельный вызов можно с первых слов. Но они не в праве игнорировать его, - рассказывают в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Принимая звонок о пожаре, диспетчер должен получить максимальное количество информации: адрес возгорания, тип объекта и данные самого заявителя.

Именно в этот момент часто проявляют себя хулиганы, витиевато отвечая и отказываясь разглашать свои данные.

Пожарные, прибыв на указанный адрес, даже при отсутствии признаков бедствия, тщательно проверяют сообщение: проводят разведку, ищут огонь. Это требует времени и ресурсов, что в разгар пожароопасного сезона особенно важно, поскольку число реальных вызовов намного возрастает.

- За заведомо ложный вызов пожарных служб грозит штраф от 1 до 1,5 тысяч рублей, - подчеркнули в ведомстве.

 

Фото: Номер один

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пожары го и чс Бурятия

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