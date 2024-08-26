На выборах в Бурятии партии сойдутся в битве с самовыдвиженцами

В этом году в муниципалитетах Бурятии пройдут выборы. Всего зарегистрировано 524 кандидата. Правда, сегодня некоторые уже начали выбывать из избирательной гонки, так что финальную цифру все узнают ближе ко дню голосования.42 процента кандидатов выдвинуты партией «Единая Россия». 30 процентов - самовыдвиженцы. КПРФ представляют 10 процентов. 9 - ЛДПР, 5 – «Справедливую Россию». 4 процента кандидатов идут на выборы от «Новых людей».Конечно, уровень конкуренции не везде высок. Но кое-где борьба за депутатский мандат будет очень серьезной. Например, в столице республики, где избирателям предстоит выбрать новый состав горсовета.«Самая напряженная борьба пройдет на 28-м округе Улан-Удэ, где на одно место приходится 9 кандидатов. Дальше мы обращаем внимание на округ №1 – там 7 кандидатов. Округ №4 - 6 человек, округ №25 - три человека», - привела примеры председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.На 17 округах по республике, в целом, приходится по 4 кандидата на место. На восьми округах идут по 5 кандидатов.«Поскольку сейчас идет агитационный период, хотелось бы, чтобы наши кандидаты не делали ошибок, необходимо строго соблюдать российское законодательство. Хотелось бы, чтобы все достойно поучаствовали в избирательной кампании. Практически, это репетиция перед избирательной кампанией в Государственную Думу в 2026 году», - говорит Татьяна Думнова.В июне начал работу региональный Штаб общественного наблюдения. В его работу активно вовлечена молодежь. За неделю до голосования пройдет проверка участков на доступность мест голосования, их комфортности. 9 августа завершилось обучение общественных наблюдателей - обучено 320 человек. Сейчас они проходят этап верификации, тестирования.В день выборов в Улан-Удэ будет работать центр общественного наблюдения (на площадке библиотеки им. Калашникова). В его составе организуют медиа-центр, мобильную группу, юридическую группу, экспертную группу.Фото: «Номер один»