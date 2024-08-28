Политика и власть 28.08.2024 в 14:57

В Бурятии исчезнет Бамбуйка

Судьба этого поселка фактически предрешена
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии исчезнет Бамбуйка
В проект повестки очередной сессии Хурала Бурятии, которая назначена на 26 сентября, внесен вопрос об упразднении поселка Бамбуйка. С такой инициативой в республиканский парламент обратились депутаты Муйского района. С докладом по этому вопросу перед народными избранниками выступит глава района Владимир Дашиев.

Как сказано в пояснительной записке, по состоянию на 2021 год в этом поселке проживал лишь один человек. Да и его регистрация решением райсуда была признана недействительной, после чего мужчину сняли с учета.

«На сегодня в поселке Бамбуйка отсутствуют постоянно или преимущественно проживающие граждане», - констатировано в записке.

Также в поселке отсутствуют зарегистрированные права собственности на какие-либо объекты со стороны физических и юридических лиц.

Таким образом, каких-либо препятствий для упразднения Бамбуйки нет. С вероятностью в сто процентов депутаты Хурала поддержат инициативу своих коллег из Муйского района.

Напомним, на июньской сессии Хурала депутаты приняли решение об упразднении поселка Верхний Ципикан Баунтовского района и поселка Заозерный Селенгинского района. С такой инициативой выступили местные советы депутатов. В этих населенных пунктах также длительное время уже никто не жил.

Фото: «Номер один»

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