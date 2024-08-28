Политика и власть 28.08.2024 в 15:23
В Бурятии ветеранов боевых действий освободят от транспортного налога
Речь идет о машинах с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил
Текст: Андрей Константинов
Очередная сессия Хурала Бурятии назначена на 26 сентября, сообщили в пресс-службе республиканского парламента. На сегодня в повестку включены уже 24 вопроса.
Один из них – освобождение от уплаты транспортного налога ветеранов боевых действий. С такой инициативой выступил глава Бурятии. Согласно предложению главы, 100% льгота предусматривается «в отношении одного легкового автомобиля, зарегистрированного на налогоплательщика, с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно (до 110,33 кВт)». Выпадающие доходы республиканского бюджета при этом оцениваются в 13 млн рублей, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Напомним, сейчас в Бурятии действующие и бывшие участники спецоперации освобождены от уплаты транспортного налога в отношении одного легкового автомобиля или мотоцикла, но только в течение двух календарных лет, начиная с 1 января 2022 года.
Также законодатели вновь вернутся к «собачьему вопросу» - закону «Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определении перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Республики Бурятия».
Совет депутатов Закаменского района внес в Хурал инициативу об объединении сельских поселений «Михайловское» и «Усть-Бургалтайское» в новое муниципальное образование.
Ряд законопроектов коснутся социальной сферы и государственного устройства. Также не исключено, что на этой сессии депутаты будут утверждать в должности «старого-нового» зампреда правительства Евгения Луковникова. Однако пока данный вопрос в повестку не включен.
Фото: «Номер один»
Один из них – освобождение от уплаты транспортного налога ветеранов боевых действий. С такой инициативой выступил глава Бурятии. Согласно предложению главы, 100% льгота предусматривается «в отношении одного легкового автомобиля, зарегистрированного на налогоплательщика, с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно (до 110,33 кВт)». Выпадающие доходы республиканского бюджета при этом оцениваются в 13 млн рублей, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Напомним, сейчас в Бурятии действующие и бывшие участники спецоперации освобождены от уплаты транспортного налога в отношении одного легкового автомобиля или мотоцикла, но только в течение двух календарных лет, начиная с 1 января 2022 года.
Также законодатели вновь вернутся к «собачьему вопросу» - закону «Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определении перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Республики Бурятия».
Совет депутатов Закаменского района внес в Хурал инициативу об объединении сельских поселений «Михайловское» и «Усть-Бургалтайское» в новое муниципальное образование.
Ряд законопроектов коснутся социальной сферы и государственного устройства. Также не исключено, что на этой сессии депутаты будут утверждать в должности «старого-нового» зампреда правительства Евгения Луковникова. Однако пока данный вопрос в повестку не включен.
Фото: «Номер один»