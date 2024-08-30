Политика и власть 30.08.2024 в 10:12

Владимир Путин направил приветствие участникам Восточного экономического форума

Президент рассчитывает, что инициативы форума будут востребованы
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Текст: Андрей Константинов
Владимир Путин направил приветствие участникам Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям IX Восточного экономического форума.

«Уважаемые друзья! Сердечно приветствую вас по случаю открытия IX Восточного экономического форума.

За годы своей работы форум внёс значительный вклад в развитие конструктивных экономических связей нашей страны с другими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. Осуществляемое в его рамках прямое, неформальное общение между российскими и зарубежными предпринимателями, представителями государственных ведомств и общественных структур, экспертами позволяет обсуждать многие актуальные вопросы региональной повестки дня, разрабатывать полезные совместные проекты. Это нашло отражение и в девизе нынешнего форума – «Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Роль АТР в международных делах стремительно возрастает. Здесь открываются новые возможности для продуктивной кооперации, в том числе в рамках таких авторитетных многосторонних структур, как Евразэс, ШОС, БРИКС. Хотел бы подтвердить, что Россия открыта для диалога со всеми заинтересованными партнёрами на азиатско-тихоокеанском пространстве, настроена на активное взаимодействие в целях построения более справедливой и демократической системы международных отношений, основанной на подлинном равноправии, свободной от диктата, силового и санкционного давления.

Участникам форума предстоит подумать о новых, перспективных формах сотрудничества в различных сферах: от транспорта, энергетики и инфраструктуры до экологии и туризма. Рассчитываю, что вы проведёте конструктивные, содержательные дискуссии, а ваши предложения и инициативы будут востребованы на практике.

Желаю вам успехов и всего самого доброго», - говорится в телеграмме президента.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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