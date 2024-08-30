Политика и власть 30.08.2024 в 13:50

Партия «Новые люди» потребовала отменить концерты Шамана за бюджетные миллионы

Разбираемся, с чем это связано
A- A+
Текст: Иван Иванов
Партия «Новые люди» потребовала отменить концерты Шамана за бюджетные миллионы
Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков выступил с инициативой отменить все дорогие концерты за бюджетные деньги. Поводом стала новость, что на концерт Шамана в Оренбурге выделили 16 млн. Владислав Даванков подчеркнул, что на фоне событий, происходящих в Курской и Белгородской областях, тратить огромные деньги из бюджета на концерты неприемлемо. Он предложил ограничить стоимость любых концертов за госсчёт по всей России, в том числе в Бурятии.

Это не первая инициатива партии по экономии бюджетных средств. Ранее лидер «Новых людей» Алексей Нечаев отметил, что сейчас особенно важно не брать с людей новые налоги и штрафы, а искать альтернативу.

«Сегодня каждый бюджетный рубль на счету. Но некоторые чиновники продолжают жить в старой логике: выбрасывают на ветер миллионы, а потом вводят новые штрафы и налоги для людей. Нужно думать в другую сторону: нагружать тех, кто зарабатывает в России и всё выводит за границу», — говорит Алексей Нечаев.



Партия предлагает повысить стоимость патента для мигрантов до 150 тысяч рублей в год. Мигрант-таксист или курьер сейчас зарабатывает в среднем более 850 тысяч рублей в год, патент же стоит всего 7 900 рублей. А все издержки, связанные с проживанием мигрантов в районах, ложатся на местных жителей.

Средства, полученные от увеличения патентов, «Новые люди» предлагают направлять на развитие районов, где мигранты фактически проживают. Это должны быть целевые деньги, которые тратятся по решению муниципальных депутатов, а не уходят в общегородской или федеральный бюджет.

Ещё один способ пополнить бюджет, предложенный «Новыми людьми», — узаконить рынок «красивых» номеров. Их предлагают продавать через открытые аукционы на «Госуслугах».



«Каждый год в России выдают примерно 4 млн автомобильных номеров. «Красивые» номера достаются людям случайно. Если распределять их на открытых аукционах, коррупция станет невозможной. Деньги от продажи «красивых» номеров пойдут в бюджет, а ценник не будет зависеть от прихоти посредников. Важно, чтобы люди могли не только покупать такие номера, но и продавать — если они достались им случайно», — говорит лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

Фото: предоставлено партией «Новые люди»
Теги
новые люди

Все новости

В Бурятии третий день не могут найти пропавшую школьницу
30.08.2024 в 15:09
В Бурятии депутаты приняли отставку уехавшего на СВО Василия Смолина
30.08.2024 в 14:15
Партия «Новые люди» потребовала отменить концерты Шамана за бюджетные миллионы
30.08.2024 в 13:50
В Бурятии появился мемориал погибшим при тушении лесных пожаров
30.08.2024 в 13:26
Жители Бурятии все чаще теряют деньги при онлайн-покупках
30.08.2024 в 13:10
Пожилая сельчанка в Бурятии ограбила местный продуктовый магазин
30.08.2024 в 12:53
Улан-удэнка осталась без денег при покупке машины в интернете
30.08.2024 в 12:37
В Бурятии из-за неисправной проводки электроприбора сгорел дом
30.08.2024 в 12:14
В Бурятии назвали фамилии обвиняемых в крупном хищении бизнесменов
30.08.2024 в 12:04
Жителям Монголии не дали вывезти цветок в горшке через границу Бурятии
30.08.2024 в 11:53
ЗУРХАЙ
с 28 августа по 3 сентября

Читайте также
В Бурятии депутаты приняли отставку уехавшего на СВО Василия Смолина
Полномочия главы Бичурского района временно возложены на Марину Савельеву
30.08.2024 в 14:15
Владимир Путин направил приветствие участникам Восточного экономического форума
Президент рассчитывает, что инициативы форума будут востребованы
30.08.2024 в 10:12
В Бурятии ветеранов боевых действий освободят от транспортного налога
Речь идет о машинах с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил
28.08.2024 в 15:23
В Бурятии исчезнет Бамбуйка
Судьба этого поселка фактически предрешена
28.08.2024 в 14:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru