Партия «Новые люди» потребовала отменить концерты Шамана за бюджетные миллионы

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков выступил с инициативой отменить все дорогие концерты за бюджетные деньги. Поводом стала новость, что на концерт Шамана в Оренбурге выделили 16 млн. Владислав Даванков подчеркнул, что на фоне событий, происходящих в Курской и Белгородской областях, тратить огромные деньги из бюджета на концерты неприемлемо. Он предложил ограничить стоимость любых концертов за госсчёт по всей России, в том числе в Бурятии.Это не первая инициатива партии по экономии бюджетных средств. Ранее лидер «Новых людей» Алексей Нечаев отметил, что сейчас особенно важно не брать с людей новые налоги и штрафы, а искать альтернативу.«Сегодня каждый бюджетный рубль на счету. Но некоторые чиновники продолжают жить в старой логике: выбрасывают на ветер миллионы, а потом вводят новые штрафы и налоги для людей. Нужно думать в другую сторону: нагружать тех, кто зарабатывает в России и всё выводит за границу», — говорит Алексей Нечаев.Партия предлагает повысить стоимость патента для мигрантов до 150 тысяч рублей в год. Мигрант-таксист или курьер сейчас зарабатывает в среднем более 850 тысяч рублей в год, патент же стоит всего 7 900 рублей. А все издержки, связанные с проживанием мигрантов в районах, ложатся на местных жителей.Средства, полученные от увеличения патентов, «Новые люди» предлагают направлять на развитие районов, где мигранты фактически проживают. Это должны быть целевые деньги, которые тратятся по решению муниципальных депутатов, а не уходят в общегородской или федеральный бюджет.Ещё один способ пополнить бюджет, предложенный «Новыми людьми», — узаконить рынок «красивых» номеров. Их предлагают продавать через открытые аукционы на «Госуслугах».«Каждый год в России выдают примерно 4 млн автомобильных номеров. «Красивые» номера достаются людям случайно. Если распределять их на открытых аукционах, коррупция станет невозможной. Деньги от продажи «красивых» номеров пойдут в бюджет, а ценник не будет зависеть от прихоти посредников. Важно, чтобы люди могли не только покупать такие номера, но и продавать — если они достались им случайно», — говорит лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.Фото: предоставлено партией «Новые люди»