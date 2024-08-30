Политика и власть 30.08.2024 в 14:15
В Бурятии депутаты приняли отставку уехавшего на СВО Василия Смолина
Полномочия главы Бичурского района временно возложены на Марину Савельеву
Текст: Андрей Константинов
Сегодня депутаты Бичурского района удовлетворили заявление Василия Смолина, который просил досрочно освободить его от полномочий главы в связи с отъездом на СВО. Как сообщает вайбер-чат «Бичура-инфо.24/7», временное исполнение обязанностей главы райсовет возложил на заместителя руководителя администрации Бичурского района Марину Савельеву. К слову, она уже фактически руководит районом с момента задержания Василия Смолина в декабре прошлого года.
Напомним, господина Смолина обвинили по ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. По версии следствия, 3 декабря Смолин вместе с родственником и двумя знакомыми местными жителями на машине приехал к зимовью в лесу возле села Малый Куналей, чтобы забрать заготовленные кедровые орехи. Там вечером у него произошла ссора с одним из попутчиков, в ходе которой глава с силой нанес мужчине три удара кулаками по голове. В результате причиненных травм потерпевший на следующий день скончался у себя дома, куда его привез Василий Смолин, сообщив, что мужчина, якобы, упал с кровати.
10 декабря главу района взяли под стражу и отправили в СИЗО. Просидев там более полугода, Василий Смолин попросился на СВО, и его просьба была удовлетворена. Вчера теперь уже экс-глава вместе с другими контрактниками из Бурятии убыл в зону спецоперации.
Фото: «Бичура-инфо.24/7»
Напомним, господина Смолина обвинили по ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. По версии следствия, 3 декабря Смолин вместе с родственником и двумя знакомыми местными жителями на машине приехал к зимовью в лесу возле села Малый Куналей, чтобы забрать заготовленные кедровые орехи. Там вечером у него произошла ссора с одним из попутчиков, в ходе которой глава с силой нанес мужчине три удара кулаками по голове. В результате причиненных травм потерпевший на следующий день скончался у себя дома, куда его привез Василий Смолин, сообщив, что мужчина, якобы, упал с кровати.
10 декабря главу района взяли под стражу и отправили в СИЗО. Просидев там более полугода, Василий Смолин попросился на СВО, и его просьба была удовлетворена. Вчера теперь уже экс-глава вместе с другими контрактниками из Бурятии убыл в зону спецоперации.
Фото: «Бичура-инфо.24/7»
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