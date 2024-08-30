Политика и власть 30.08.2024 в 14:15

В Бурятии депутаты приняли отставку уехавшего на СВО Василия Смолина

Полномочия главы Бичурского района временно возложены на Марину Савельеву
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии депутаты приняли отставку уехавшего на СВО Василия Смолина
Сегодня депутаты Бичурского района удовлетворили заявление Василия Смолина, который просил досрочно освободить его от полномочий главы в связи с отъездом на СВО. Как сообщает вайбер-чат «Бичура-инфо.24/7», временное исполнение обязанностей главы райсовет возложил на заместителя руководителя администрации Бичурского района Марину Савельеву. К слову, она уже фактически руководит районом с момента задержания Василия Смолина в декабре прошлого года.

Напомним, господина Смолина обвинили по ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. По версии следствия, 3 декабря Смолин вместе с родственником и двумя знакомыми местными жителями на машине приехал к зимовью в лесу возле села Малый Куналей, чтобы забрать заготовленные кедровые орехи. Там вечером у него произошла ссора с одним из попутчиков, в ходе которой глава с силой нанес мужчине три удара кулаками по голове. В результате причиненных травм потерпевший на следующий день скончался у себя дома, куда его привез Василий Смолин, сообщив, что мужчина, якобы, упал с кровати.

10 декабря главу района взяли под стражу и отправили в СИЗО. Просидев там более полугода, Василий Смолин попросился на СВО, и его просьба была удовлетворена. Вчера теперь уже экс-глава вместе с другими контрактниками из Бурятии убыл в зону спецоперации.

Фото: «Бичура-инфо.24/7»

Теги
бичурский район глава отставка

Все новости

В Бурятии третий день не могут найти пропавшую школьницу
30.08.2024 в 15:09
В Бурятии депутаты приняли отставку уехавшего на СВО Василия Смолина
30.08.2024 в 14:15
Партия «Новые люди» потребовала отменить концерты Шамана за бюджетные миллионы
30.08.2024 в 13:50
В Бурятии появился мемориал погибшим при тушении лесных пожаров
30.08.2024 в 13:26
Жители Бурятии все чаще теряют деньги при онлайн-покупках
30.08.2024 в 13:10
Пожилая сельчанка в Бурятии ограбила местный продуктовый магазин
30.08.2024 в 12:53
Улан-удэнка осталась без денег при покупке машины в интернете
30.08.2024 в 12:37
В Бурятии из-за неисправной проводки электроприбора сгорел дом
30.08.2024 в 12:14
В Бурятии назвали фамилии обвиняемых в крупном хищении бизнесменов
30.08.2024 в 12:04
Жителям Монголии не дали вывезти цветок в горшке через границу Бурятии
30.08.2024 в 11:53
ЗУРХАЙ
с 28 августа по 3 сентября

Читайте также
Партия «Новые люди» потребовала отменить концерты Шамана за бюджетные миллионы
Разбираемся, с чем это связано
30.08.2024 в 13:50
Владимир Путин направил приветствие участникам Восточного экономического форума
Президент рассчитывает, что инициативы форума будут востребованы
30.08.2024 в 10:12
В Бурятии ветеранов боевых действий освободят от транспортного налога
Речь идет о машинах с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил
28.08.2024 в 15:23
В Бурятии исчезнет Бамбуйка
Судьба этого поселка фактически предрешена
28.08.2024 в 14:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru