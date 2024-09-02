На вокзале Улан-Удэ взяли мелкого взяточника

Факты взяточничества пресекли транспортные полицейские Улан-Удэ в скором поезде «Москва - Чита». Пьяный 42-летний мужчина попытался откупиться от стражей порядка деньгами.

- Житель Черемховского района следовал от ст. Усолье-Сибирское в Читу. Он был пьян. За не составление в отношении него административного протокола он предложил полицейским взятку в сумме 2 тысяч рублей. На него завели уголовное дело и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, - рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте

Еще один из нарушителей был установлен в соседнем Иркутске. Там 54-летний житель г. Красноярска совершив правонарушение предложил полиции тысячу за не составление протокола. В отношении красноярца тоже завели уголовное дело.

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