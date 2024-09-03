Политика и власть 03.09.2024 в 11:45

Глава Бурятии прибыл в Монголию вместе с Путиным

Алексей Цыденов примет участие в торжествах по случаю победы на Халхин-Голе
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Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии прибыл в Монголию вместе с Путиным
Глава Бурятии Алексей Цыденов прибыл в Монголию, где в составе российской делегации примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию победы советско-монгольских войск в боях на реке Халхин-Гол.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, накануне в городе Дархан Алексей Цыденов встретился с министром, Председателем национального комитета по восстановлению пограничных переходов Монголии Буяагийн Тулгой.

В столице Монголии Алексей Цыденов даст интервью ведущим информационных программ российско-монгольского телеканала AIST Global и монгольского телеканала UBS.

В понедельник в Монголию также прибыл президент России Владимир Путин. В ходе переговоров с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсуха он обсудит перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений. Кроме того, планируется подписание ряда двусторонних документов.

Предусмотрены также беседы Владимира Путина с председателем Великого Государственного Хурала и премьер-министром страны.

Фото: «Номер один»
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