Президент Монголии принял приглашение Владимира Путина

Президент России прибыл с официальным визитом в Монголию. Перед началом переговоров на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе состоялась церемония официальной встречи Владимира Путина с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, в ходе которой главы двух государств представили членов своих делегаций.





Международные консультации начались с беседы лидеров двух стран в узком составе и продолжились в расширенном формате, сообщает официальный сайт Кремля. Там также опубликовали вступительную речь Владимира Путина в начале российско-монгольских переговоров. Вот что, в частности, сказал президент России:





«Уважаемый господин Хурэлсух! Прежде всего хочу Вас поблагодарить за приглашение.

Президент Монголии в ответ поблагодарил Владимира Путина и заявил, что он принимает приглашение.





Действительно, стало доброй традицией: практические каждые пять лет мы встречаемся в Монголии, чтобы отметить выдающиеся и яркие события нашей общей истории.Вы уже перечислили даты, которые мы отмечаем в этом году. Они все являются значимыми как для России, так и для Монголии. Единственное, что хотел бы добавить: Эрдэнэт, о котором вы вспомнили, планировался архитекторами из Ленинграда.Мне также приятно отметить, что наши отношения развиваются уже на новой основе и – несмотря ни на какие сложности, в том числе те, о которых вы упомянули, ковидную историю, – всё-таки вышли на траекторию роста торговых отношений, торгового оборота.Действительно, отношения развиваются по всем направлениям. Кроме экономики и политической сферы, где мы тоже сотрудничаем достаточно активно, я бы еще заметил эффективную работу по гуманитарному направлению, в частности в сфере образования.Межправкомиссия работает активно, и результаты есть. Мы сегодня в ходе работы, безусловно, неоднократно вернемся к основным направлениям нашего взаимодействия в области экономики.Хотел бы в завершение своего вступительного слова пригласить вас в Россию, в Казань, где у нас в этом году пройдёт саммит БРИКС. Это будет первое мероприятие такого уровня после расширения этой организации. Надеюсь, вы примете участие в формате «БРИКС аутрич» – «БРИКС плюс». Ждём вас в России», - сказал глава российского государства.Фото: Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня», Софья Сандурская, ТАСС