Политика и власть 04.09.2024 в 13:58

Тысячи мигрантов могут выдворить из Бурятии

Разбираемся почему
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Текст: Иван Иванов
Тысячи мигрантов могут выдворить из Бурятии
Выдворять из России мигрантов, которые не сдали экзамен по русскому языку и истории — с такой инициативой выступила депутат партии «Новые люди» Сардана Авксентьева. Эта мера должна распространяться не только на тех, кто оформляет патент на работу, но и на членов семей мигрантов. Если они не сдают экзамен в течение 3 месяцев после въезда в страну, то их депортируют без права повторного въезда. Такой же экзамен ждёт всех, кто только планирует приехать в Россию на заработки.
 
Ещё одна инициатива депутата от «Новых людей» — обязывать иностранцев сдавать биометрические и дактилоскопические данные ещё до пересечения границы. Сейчас эта мера распространяется только на трудовых мигрантов, которые планируют провести в России больше трёх месяцев и получают патент на работу. Сардана Авксентьева отметила, что только жесткие меры помогут сделать безопаснее улицы российских городов.
 
Ранее коллега Сарданы Авксентьевой по партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков потребовал поднять патент для мигрантов до 200 тысяч рублей в год и отменить специальные карты болельщиков для футбольных фанатов, чтобы потратить эти деньги на разработку системы ID для мигрантов.

 
«Зачем у нас продолжают тратить бюджетные деньги на Fan ID? Стадионы у нас самое небезопасное место в стране? Нет, конечно. В городе зайдите в любой спальный район. Там людям вечером страшно выпускать детей на улицу. Я считаю, что нужно сворачивать программу Fan ID. И вводить «Мигрант ID». От этого будет реальная польза», — подчеркнул Владислав Даванков.
 
По статистике следственного комитета, в прошлом году была расследована 31 тысяча уголовных преступлений с участием приезжих. А в этом году на 25% увеличилось число развратных действий в отношении детей и на 55% — количество преступлений экстремистской направленности со стороны мигрантов. После этого Госдума начала разработку сразу нескольких законопроектов, которые наведут порядок в сфере миграции.

Фото: предоставлено партией «Новые люди»
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