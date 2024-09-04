Россия построит ТЭЦ-3 в Улан-Баторе

3 сентября в рамках визита президента России Владимира Путина в Монголию между министерствами и ведомствами двух стран были подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сферах энергетики, спорта и санитарно-эпидемиологического благополучия.Так, министерство энергетики России подписало 3 соглашения, среди которых соглашение по строительству ТЭЦ-3 в Улан-Баторе.- Я считаю, что это эпохальный визит президента России, о котором еще мы долго-долго будем вспоминать, потому что он по-другому запускает все взаимоотношения между Россией и Монголией. Подписал соглашение с министром энергетики Монголии по строительству ТЭЦ-3. Там будет реконструкция и строительство новых мощностей. ТЭЦ-3 очень нужна городу. Это не только электроэнергия, но и тепло. Город очень быстро развивается, и это серьезно облегчит ситуацию со снабжением теплом и электроэнергии в столице Монголии, - отметил министр энергетики России Сергей Цивилев.Также подписаны соглашения по поставке нефтепродуктов. Министр подчеркнул, что в Монголии наблюдается рост потребления нефтепродуктов на 30%. Современное авиационное топливо требуется и для нового международного аэропорта «Чингисхан». Соглашения, подписанные министрами двух стран, будут способствовать удовлетворению потребностей в топливе.- Когда были перебои с топливом в Монголии, российская сторона пошла навстречу, активно помогла снять все напряжение. И сейчас поставки топлива в Монголию не ограничиваются никакими внутренними нашими актами, хотя иногда мы включаем режим ограничения вывоза нефтепродуктов. Это связано с ростом цен на внутреннем рынке, поэтому вводим режим, который сейчас, к примеру, действует, - добавил Сергей Цивилев.По проекту газопровода «Сила Сибири-2» монгольская сторона сделала все процедуры, необходимые, чтобы он прошел по ее территории. Проект получил положительное заключение экспертизы. В настоящее время идут коммерческие переговоры между Россией и Китаем по цене на газ.Укрепляется сотрудничество и в сфере спорта. В частности, Владимир Путин пригласил монгольскую делегацию для участия в международном спортивном форуме «Россия. Спортивная держава». А министр спорта России Михаил Дегтярёв отметил успешное выступление монгольских спортсменов на уже прошедших в Казани Играх стран BRICS и в Якутске играх «Дети Азии», где монгольская сборная выиграли 12 медалей, 4 из которых – золотые.Особое место во взаимодействии двух стран занимает сотрудничество в сфере эпидемиологического благополучия. Как сказала главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова, «инфекции не имеют административных границ».В рамках визита президента России в Монголию Роспотребнадзор подписал соглашение о сотрудничестве по обеспечению эпидемиологического благополучия по чуме. Также Монголии переданы ключи от мобильной лаборатории. Первую мобильную лабораторию в эту страну передали в период пандемии COVID-19. Тогда она помогала диагностировать ковид у жителей Монголии.- Все это делается во благо здоровья и на благо здоровья народа Российской Федерации, народа Монголии. Мы будем продолжать наше такое плодотворное взаимодействие, - сказала глава Роспотребнадзора.Фото: Софья Сандурская, ТАСС