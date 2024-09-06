Бурятия будет расширять сотрудничество с Алтайским краем

Глава Бурятии Алексей Цыденов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко на Восточном экономическом форуме подписали план мероприятий на 2024-2026 годы по реализации соглашения между правительствами регионов. Оно предусматривает сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах.- Развиваем сотрудничество с Алтайским краем по многим направлениям. Безусловно, заинтересованы в усилении торгово-экономических связей. Жители Бурятии по достоинству ценят продукцию этого региона, - отметил Алексей Цыденов.Губернатор Алтайского края отметил, регион является крупным поставщиком продовольственной продукции. В частности, по объемам потребления алтайской муки Бурятия занимает 4 место в стране.- Наибольшим спросом пользуются также алтайские крупы, молочная, масложировая продукция и напитки. Тенденция к росту поставок сохраняется. Кроме того, мы видим растущую заинтересованность Бурятии в поставках качественных изделий промышленных предприятий. Причем речь идет о широкой номенклатуре изделий – о топливной аппаратуре, изделий из пластмассы, сельхозтехнике и оборудовании для сельхозпредприятий. Взаимодействие предприятий и организаций, органов власти Алтайского края и Республики Бурятия продолжится по различным направлениям. Мы закрепили свои обязательства в плане мероприятий на ближайшие 3 года, - прокомментировал Виктор Томенко.Напомним, Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.Фото: пресс-служба правительства Бурятии