Политика и власть 25.09.2024 в 13:10

В России стартует реформа местного самоуправления

Новый закон о МСУ будет принят до конца года
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Текст: Служба информации "Номер один"
В России стартует реформа местного самоуправления

Муниципалитеты республики Бурятия призывают активно включаться в процесс обсуждения проекта закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который предусматривает значительные перемены. В частности, законопроект предполагает введение одноуровневой системы МСУ.

В Госдуме заявляют, что новый закон о МСУ будет принят до конца года, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления собирает предложения о поправках со всех уголков страны.

«Одноуровневая организация местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

23 сентября глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, один из авторов нововведения, Павел Крашенинников сообщал, что законопроект готовятся принять до конца 2024 года. Сейчас все желающие могут ознакомиться с проектом на сайте Государственной Думы и направить к нему свои предложения.

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления начала сбор предложений по корректировке муниципального законодательства. В формате муниципального диалога обсуждаются, в частности, вопросы перераспределения полномочий при переходе на одноуровневую систему управления, а также правовое закрепление органов местного самоуправления в системе публичной власти, - отмечает сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.

Поясняется, что в обсуждении принимают участие представители всех регионов России. По словам сопредседателя ВАРМСУ Ирины Гусевой, сбор инициатив и предложений с мест позволит сделать законопроект максимально функциональным.

- Муниципалы перестали быть сторонними наблюдателями, они полноценные участники процесса, вовлеченные в законотворческую деятельность. Здесь и сейчас мы создаем механизм для эффективной работы муниципального сообщества на благо жителей, - приводит слова Гусевой пресс-служба ассоциации.

 

Фото: Номер один

Теги
местное самоуправление Бурятия

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