В Баунтовском районе прошла конференция для депутатов

Председатель улан-удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев принял участие в работе ежегодной конференции ассоциации председателей городских и районных советов депутатов Республики Бурятия, которая была создана для обсуждения насущных вопросов муниципальных образований и обмена опытом.





На конференции Чимит Бальжинимаев поделился с коллегами из разных районов республики успешными практиками деятельности депутатов улан-удэнского горсовета, рассказал им, как народные избранники участвуют в формировании бюджета города и коммуницируют в социальных сетях.

«Хочу выразить отдельную благодарность Чимиту Валерьевичу, как идейному вдохновителю и организатору данного мероприятия. Такие ежегодные конференции действительно позволяют сплачивать между собой районы нашей республики, обмениваться опытом и взращивать вновь пришедших председателей. На прошедшем муниципальном форуме мы получили поддержку главы Бурятии Алексея Цыденова в проведении учебы для депутатского корпуса органов местного самоуправления. Это очень важно поскольку мы все заинтересованы в подготовке действительно профессиональных кадров и в обеспечении четкой работы», – сказал заместитель председателя правительства Бурятии Алдар Гулгенов.

«Это очень хорошая практика, что в рамках IV конференции у вас появилась возможность посетить Баунтовский район. Расстояния не всегда дают возможность нам часто общаться. Тем более у каждого районного совета депутатов очень много целей и задач на территории своих муниципальных образований. Пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности Чимиту Валерьевичу за организацию такой поездки. Для всех нас это возможность пообщаться. В таких поездках происходит сплочение команды и обмен опытом», – высказался глава МО «Баунтовский эвенкийский район» Николай Ковалев.

В этом году совещание ассоциации председателей районных и городских представительных органов республики прошло в северной точке Бурятии. Муниципальных депутатов принял Баунтовский эвенкийский район.Гостям показали различны социальные объекты и провели экскурсию по промышленным предприятиям. После чего представители муниципальных образований выступили с докладами.

Председатель совета депутатов МО «Кяхтинский район» Анжелика Ванкеева поделилась опытом участия народных избранников в процессе формирования и принятия местного бюджета, а также затронула в своем выступлении проблему сохранения социальной направленности.

«Мы приняли участие в работе четвертой конференции ассоциации председателей районных и городских советов депутатов. Лично для себя мы подчеркнули очень много новых и интересных советов, которые возьмем «на заметку», применим в своей дальнейшей работе. В частности, в докладе Кяхтинского муниципального образования мы услышали, что они выделяют значительные средства на развитее ТОСов. У них даже существует муниципальная программа, где они проводят конкурсы на развитие ТОСов. У нас в районе такой программы пока нет, но возможно появится», – отметила председатель районного совета депутатов районного образования «Тарбагатайский район» Татьяна Белоусова.

Председатель совета депутатов МО «Баунтовский эвенкийский район» Борис Эрдынеев озвучил проблемы состояния и развития местного самоуправления, а председатель совета депутатов МО «Тункинский район» Надежда Далаева в ходе конференции подробно рассказала об опыте работы совета депутатов по оказанию помощи участникам спецоперации и взаимодействия с их семьями.

По итогам масштабной работы была сформирована резолюция с рекомендациями правительству Республики Бурятия и органам местного самоуправления.

«Представители муниципальных образований поднимали на конференции ряд очень важных и проблемных вопросов. Думаю, что мы – депутаты Народного Хурала – должны внимательно изучить их. Мне было очень приятно видеть, что по многим вопросам они «били прям в точку». Наши депутаты и социальный комитет ранее их уже поднимали, но депутаты райсоветов более глубоко в них погружены, так как находятся к ним ближе и постоянно с ними сталкиваются», – выделил заместитель председателя Народного Хурала Республики Бурятия Баир Гармаев.

Для повышения финансовой самостоятельности муниципалитетов в решении вопросов местного значения правительству Бурятии порекомендовали рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон «О межбюджетных отношениях». В том числе настоятельно обратить внимание на продолжение практики проведения курсов повышения квалификации для депутатов представительных органов муниципальных образований и на вопрос строительства детской школы искусств в с. Багдарин.

Органам же местного самоуправления поставили задачи разработать и принять меры по увеличению собственных налоговых и неналоговых доходов, принять меры для эффективного развития межмуниципального сотрудничества и его механизмов, усилить работу по вовлечению населения в решение вопросов местного значения и т.д.

«Ассоциация очень хорошо делает свою работу. Конференция прошла успешно, плодотворно, было озвучено много мнений и предложений. Надеюсь, что наше правительство и Народный Хурал примут во внимание сформированную резолюцию», – подытожил председатель районного совета депутатов МО «Баунтовский эвенкийский район» Борис Эрдынеев.

Фото: Улан-Удэнский городской Совет депутатов.