Политика и власть 18.10.2024 в 16:15

У мэра Улан-Удэ появился конкурент

На пост градоначальника выдвинулся второй претендент
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Текст: Андрей Константинов
У мэра Улан-Удэ появился конкурент
В Улан-Удэ продолжается прием заявлений на конкурс по избранию мэра. 18 октября свои документы на участие в конкурсе подал депутат Народного Хурала от партии «Новые люди» Максим Бувалин.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, Максим Бувалин стал вторым участником на конкурсе по избранию мэра Улан-Удэ. Первым 15 октября документы на участие подал действующий градоначальник Игорь Шутенков. Прием заявлений продлится до 25 октября, так что не исключено появление и других претендентов.

Сам конкурс состоится 7 ноября. Претенденты выступят перед комиссией, представив свои программы по развитию Улан-Удэ, планы работы на должности мэра и покажут знание законодательства. Затем депутаты горсовета на сессии тайным голосованием выберут мэра из прошедших конкурсный отбор кандидатов.

Справка

Максим Булавин родился в 1986 году. Окончил Восточно-Сибирский государственный технологический университет. Является генеральным директором АО «Улан-Удэ Энерго». Также он возглавляет в Улан-Удэ футбольную школу «Спартак».

Фото: горсовет Улан-Удэ
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