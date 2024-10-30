Бурятия ждет потока туристов из Китая и Монголии

- Великий Чайный путь – это путь, который связал наши страны исторически много веков назад. Сегодня он приобретает второе дыхание. Нашими совместными усилиями по Чайному пути пойдут люди, которые хотят получить новые впечатления, узнать новые исторические факты, увидеть особенности наших стран и, конечно, увидеть Байкал, набраться ярких впечатлений и увезти их в своей душе. Уверен, что участники совещания смогут выстроить прямые взаимоотношения для развития туризма, реализовать новые проекты, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, открывая бизнес-диалог.





С российской стороны в бизнес-диалоге приняли участие представители семи регионов России. Свои маршруты представили Бурятия, Иркутская, Новосибирская, Свердловская, Тюменская области, Красноярский и Пермский края, а также город Москва.





- Статус Улан-Удэ может быть выгоден для построения маршрутов из Китая, Монголии в третьи страны и в обратном направлении. Таким образом, можно было бы удовлетворить потребности разных групп пассажиров, как иностранцев, интересующихся Байкалом, так и россиян, желающих отправиться в Китай, Монголию или третьи страны, - отметила директор ООО «Сибирь-тур» Дарима Тугутова.





29 октября в Улан-Удэ стартовало восьмое совещание руководителей туристских администраций России, Китая и Монголии. В его рамках состоялся бизнес-диалог представителей отрасли трех стран. Участники представили свои самые популярные маршруты, а также обсудили проблемные вопросы развития трансграничного туризма.Стороны представили основные тенденции развития туризма в странах. Так, в Монголии продлили правительственную программу «Go Mongolia», в рамках которой запланированы в том числе и крупные события для туристов из России и Китая.- У туристов, путешествующих по Монголии, актуален вопрос с трансферами. Поэтому от правительства Монголии вышло решение о создании 55 пунктов размещения вдоль дорог, по которым проходят туристические маршруты. Также для зарубежных инвесторов предусмотрено льготные условия по профильным вопросам. Правительство решило вернуть 1% от всех вложений, который внес зарубежный инвестор, - сообщил госсекретарь министерства культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии господин Даваажаргал.Китайская сторона, в свою очередь, выразила уверенность в том, что совместными усилиями странам удастся увеличить взаимный туристический поток.- Я надеюсь, что из Китая пойдет большой объём турпотока через прекрасную страну Монголию и попадет в Бурятию, на прекрасный Байкал. Бурятская культура, национальная кухня, пейзажи – это все составляет центр некоего такого бренда и смысл нашего построения такого туристического маршрута. Давайте совместно поддержим это и внесем вклад в развитие туризма, - предложил заместитель министра культуры и туризма КНР господин Чжан Чжэн.Как отметил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев, Бурятия исторически была воротами России в страны Центральной Азии. Все путешествия великих российских ученых-исследователей начинались с территории Бурятии. Также министр рассказал о сегодняшнем развитии отрасли в республике: развитии инфраструктуры, строительстве новых мест размещения от глэмпингов до 4-х и 5-ти звездочных отелей на берегу Байкала, скором открытии в Улан-Удэ нового современного аэропорта «Байкал».Большое внимание в ходе бизнес-диалога было уделено и существующим вопросам, среди которых транспортное обеспечение туризма. Представители туристических организаций высказали пожелание об увеличении прямых авиарейсов между городами трех стран, а также о возрождении железнодорожных перевозок.Представители туриндустрии Иркутской области заявили о необходимости возрождения железнодорожных сообщений, которые в допандемийный период давали достаточный объем перевозок. Международные поезда, такие как Москва – Пекин, Москва – Улан-Батор позволяли транзитным туристам останавливаться в регионе, а потом продолжать свое путешествие в Монголию или Китай.На совещании затронули и актуальный вопрос аттестации гидов-переводчиков. Участники туристического рынка отметили их недостаточное количество. Так, в Бурятии 70 аттестованных гидов, из которых только 1 с монгольским языком и 3 с китайским. В соседней Иркутской области также всего 4 аттестованных гида-переводчика.Все предложения, обсужденные в ходе бизнес-диалога, войдут в итоговый протокол совещания. Он будет подписан сегодня представителями туристских администраций России, Китая и Монголии.