Политика и власть 01.11.2024 в 09:02

В Минприроды Бурятии назначен новый заместитель

Им стал начальник отдела Гостехнадзора Юрий Цыденжапов
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Текст: Андрей Константинов
В Минприроды Бурятии назначен новый заместитель
На должность заместителя министра природных ресурсов и экологии Бурятии – председателя Комитета государственной политики в сфере природопользования назначен Юрий Цыденжапов.

Юрий Цыденжапов родился 16 июля 1983 года в селе Нуган Тункинского района республики. В 2005 году окончил Байкальский государственный университет экономики и права по специальности «Юриспруденция».

С 2005 по 2016 год проходил службу в органах прокуратуры и Следственного комитета. С 2018 года работал в отделе государственной службы, правового и кадрового обеспечения Гостехнадзора, где прошел путь от специалиста до начальника отдела.

Его общий стаж работы на госслужбе более 16 лет. За это время был награжден почетными грамотами Гостехнадзора, Минсельхоза и Народного Хурала.

Фото: Минприроды Бурятии
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