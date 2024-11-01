В Минприроды Бурятии назначен новый заместитель

На должность заместителя министра природных ресурсов и экологии Бурятии – председателя Комитета государственной политики в сфере природопользования назначен Юрий Цыденжапов.Юрий Цыденжапов родился 16 июля 1983 года в селе Нуган Тункинского района республики. В 2005 году окончил Байкальский государственный университет экономики и права по специальности «Юриспруденция».С 2005 по 2016 год проходил службу в органах прокуратуры и Следственного комитета. С 2018 года работал в отделе государственной службы, правового и кадрового обеспечения Гостехнадзора, где прошел путь от специалиста до начальника отдела.Его общий стаж работы на госслужбе более 16 лет. За это время был награжден почетными грамотами Гостехнадзора, Минсельхоза и Народного Хурала.Фото: Минприроды Бурятии