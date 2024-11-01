«Великий чайный путь» возвращается

В Улан-Удэ состоялось восьмое совещание руководителей туристских администраций России, Китая и Монголии. Глава Бурятии Алексей Цыденов обсудил с высокопоставленными лицами профильных министерств Монголии и Китая перспективы развития взаимного туризма. По результатам бизнес-диалога стороны подписали итоговый протокол, включающий в себя разработку единого брендирования маршрута «Великий чайный путь», создание путеводителей и других турпродуктов для путешественников со всего мира.

Новые шаги

О том, что Россия, Китай и Монголия тесно сотрудничают в вопросах возрождения «Великого чайного пути», стало известно еще в прошлом году, когда стороны в рамках седьмого совещания подписали план совместных действий по продвижению международного трансграничного туристического маршрута с целью восстановления объема взаимных турпоездок между государствами.





Однако концепцию приняли лишь на прошлой неделе, когда госсекретарь Министерства культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии Адиясурэн Даваажаргал, заместитель министра культуры и туризма Китайской Народной Республики господин Чжан Чжэн и глава Бурятии Алексей Цыденов договорились о новых шагах совместного развития туризма.

«Мы в этом году являемся председательствующей и одновременно принимающей стороной. Мероприятие традиционно прошло у нас в дружеско-деловой атмосфере, обсуждались достаточно конкретные вещи. В основе обсуждений лежал трансграничный маршрут – «Великий чайный путь». Мы договорились сделать единый бренд именно мирового уровня, не только для Китая, Монголии и России, для всего мира», – отметил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков.

Но почему же эти международные переговоры для нас настолько важны? Здесь стоит отметить, что на сегодняшний день туризм является очень серьезной отраслью экономики нашей республики. В 2023 году доход от нее составил порядка 3,7 млрд рублей и при благоприятных обстоятельствах данный показатель будет только расти.





В качестве доказательств можно рассмотреть статистические данные, которые наглядно демонстрируют стабильное увеличение, например, турпотока между Бурятией и Монголией. Только за последние полгода нашу республику посетило на 40% больше туристов из соседней страны чем за аналогичный период прошлого года. По данным же монгольской статистики, к нашим соседям «заглянуло» более 200 000 россиян, из которых 80% выехали непосредственно через Улан-Удэ и Кяхту.

Именно поэтому стороны в том числе обсудили работу международных автомобильных пунктов пропуска на границе двух стран. Глава Бурятии отдельно отметил, что МАПП «Кяхта» работает в круглосуточном режиме. Двусторонний же пункт пропуска «Монды - Ханх» переведут после модернизации в многосторонний формат по соглашению между Россией и Монголией. То есть возможность пересечь границу в Тункинском районе появится не только у граждан двух стран, что поспособствует, в свою очередь, развитию туризма в направлении «Улан-Удэ – Хубсугул - Иркутск».

«У туристов, путешествующих по Монголии, актуален вопрос с трансферами. Поэтому от правительства Монголии вышло решение о создании 55 пунктов размещения вдоль дорог, по которым проходят туристические маршруты. Также для зарубежных инвесторов предусмотрены льготные условия по профильным вопросам. Правительство решило вернуть 1% от всех вложений, который внес зарубежный инвестор», – сообщил госсекретарь министерства культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии господин Адиясурэн Даваажаргал.

Бурятия также заинтересована в развитии трехстороннего сообщения «Китай – Монголия - Россия» по направлению «Эрлянь - Алтан-Булаг - Кяхта». Сегодня автосообщение по этому направлению активно растет. Модернизация автомобильного пункта пропуска прошла успешно, что позволило значительно увеличить пропускную способность. Однако наземного транспорта в полномасштабном формате развития недостаточно, и наши власти об этом знают.



Глава Бурятии предложил также обратить внимание на транзитное авиационное сообщение: «Сегодня в Министерстве транспорта России принято решение, разрешающее перевозку авиационных пассажиров с промежуточными посадками. С развитием авиационного сообщения, я думаю, поток туристов увеличится». Господин Адиясурэн Даваажаргал согласился с его суждениями и заявил, что «правительство Монголии рассмотрит данный вопрос».





К тому же стоит учесть тот факт, что улан-удэнский аэропорт активно продолжает модернизацию. В том числе он обладает правом осуществлять регулярные воздушные перевозки, а его взлетно-посадочная полоса имеет длину 3400 метров. Это значит, что данные факторы позволяют нам принимать любые типы самолетов.

«В долгосрочной перспективе для нашей республики мы видим, что туризм будет являться одной из основ экономического развития. Основной вопрос нашего взаимовыгодного сотрудничества – это появление регулярного авиарейса «Улан-Удэ - Пекин», обращаю внимание, не чартерного, нужен регулярный авиарейс. Также есть возможность создания авиарейсов не только с Пекином, но и с другими городами Китая. В ноябре мы планируем встречу с руководством китайской авиакомпании Hainan Airlines, планируем открытие туристического направления в Китай из Улан-Удэ, надеюсь, что Министерство культуры и туризма Китайской Народной Республики поддержит нас в этом вопросе», – отметил Алексей Цыденов.

Китайская сторона, в свою очередь, проинформировала о том, что она готова прикладывать маркетинговые усилия для популяризации бренда республики, а также выразила уверенность насчет ожидаемых результатов по увеличению взаимного турпотока.

«Россия – многонациональная страна, здесь богатая культура, разнообразная кухня, туристам из Китая это очень интересно», – сказал заместитель министра культуры и туризма Китайской Народной Республики. – «Бурятия в этом плане имеет большое количество преимуществ – это Байкал, самобытная культура, национальная кухня и близость к Китаю, что позволило бы развивать не только авиасообщение, но и автомобильные маршруты. Мы наблюдаем большой интерес китайских туристов к автомобильным путешествиям в Россию».





Еще одной неотъемлемой частью улучшения транспортной логистики является увеличение гидов-переводчиков. На совещании участники туристического рынка отметили их недостаточное количество: «В Бурятии 70 аттестованных гидов, из которых один – с монгольским языком и три человека – с китайским. В соседней Иркутской области также четыре аттестованных гида-переводчика».

Господин Чжан Чжэн подчеркнул, что в рамках проводимой работы необходимо будет организовать: обмен опытом и обучение туроператоров, содействие бизнес-сообществу в сфере туризма трех стран для дальнейшего совместного сотрудничества, а также внедрение международных приложений и других цифровых продуктов с использованием искусственного интеллекта.





«Великий чайный путь» возродится

Все предложения, обсужденные в ходе бизнес-диалога, вошли в итоговый протокол восьмого совещания руководителей туристских администраций трех стран, который подписали представители туристских администраций России, Китая и Монголии. Господин Адиясурэн Даваажаргал отметил, что трехсторонняя работа должна будет вестись таким образом, чтобы в конечном итоге туристический продукт под брендом «Великий чайный путь» привлекал не только туристов России, Монголии и Китая, а был ориентирован на туристов из разных зарубежных стран.



