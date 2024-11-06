Политика и власть 06.11.2024 в 16:45

В Бурятии победу Трампа встретили со сдержанным оптимизмом

Появляется надежда на диалог по разрешению конфликта на Украине
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии победу Трампа встретили со сдержанным оптимизмом
Фото: скриншот видео
В Бурятии внимательно следят за подведением итогов выборов в США. По последним данным, президентом этой страны во второй раз станет Дональд Трамп. Его оппонент Камала Харрис проиграла. Что изменится для нашей страны?

Напомним, что в первом после выборов выступлении перед своими сторонниками Дональд Трамп заявил, что намерен «не развязывать войны, а положить им конец».

Как ранее утверждал политик, после победы он постарается усадить за стол переговоров лидеров России Владимира Путина и Украины Владимира Зелинского.

В Бурятии избрание Трампа встретили со сдержанным оптимизмом.

- С одной стороны, его стремление к диалогу обнадёживает. Однако одно дело говорить это во время избирательной кампании и совершенно другое, как он будет это реализовывать на практике, - считает экономист из Улан-Удэ Анатолий Масловский. - Поэтому пока очень много неопределённости, поскольку ранее он говорил одно, а делал совершенно другое.

По словам бурятского политика Игоря Бобкова, «Дональд Трамп для России. конечно же лучше, чем Камала Харрис, поскольку последняя продолжила бы курс на бесконечную войну с подпиткой вооружениями Украины».

Улан-удэнский общественник Александр Булахов полагает, что «Дональд Трамп нацелен на диалог с Владимиром Путиным, а там, где диалог, там есть перспективы решения российско-украинского кризиса. Соответственно, мы можем выйти на мирное урегулирование уже к весне 2025 года».

По его словам, Трамп - это «бизнесмен, деловой человек, который если что обещает, то потом выполняет. Иначе ему верить никто не будет».

Как отметил общественник, «его удивляет позиция некоторых экспертов, которые утверждают, что от итогов выборов США ничего не зависит». Это не так, поскольку «президент США является мировым лидером и с этим необходимо считаться». Александр Булахов напомнил, что «во-время Карибского кризиса в 60-х годах прошлого века американский президент Джон Кеннеди позвонил российскому лидеру Никите Хрущеву и благодаря их разговору мир не погрузился в ядерную катастрофу».
Теги
выборы США

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