Сегодня в Улан-Удэ выберут кандидатов на пост мэра

Напомним, 28 марта 2024 года Народный Хурал Бурятии изменил порядок выборов мэра Улан-Удэ. Мэра столицы республики решено было выбирать депутатами горсовета из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Приём заявок от потенциальных кандидатов на должность мэра стартовал 14 октября и продлился до 25 октября.По итогам рассмотренных заявок сегодня в конкурсе примут участие пять кандидатов: действующий мэр Игорь Шутенков, депутат Народного Хурала Максим Бувалин, бывший заместитель главы Железнодорожного района Улан-Удэ Вадим Будажапов, начальник Управления капитального строительства правительства Бурятии Анатолий Урбанов и предприниматель Константин Бурцев.Конкурсная комиссия оценит профессиональный опыт кандидатов. Каждый из претендентов пройдет тестирование, ответив на 30 вопросов на тему государственного и муниципального управления. Затем кандидаты представят программы развития города.Сегодня по итогам комиссии будут отобраны кандидаты, которые будут допущены до выборов на сессии Улан-Удэнского горсовета. На ближайшей сессии городского Совета кандидаты вновь представят свои программы развития Улан-Удэ и ответят на вопросы депутатов. Затем депутаты тайным голосованием выберут мэра. Победитель определится простым большинством голосов.Конкурсная комиссия, которая будет работать сегодня, состоит из десяти человек. Они были отобраны главой Бурятии и городским Советом депутатов. Возглавил комиссию руководитель администрации главы и правительства Бурятии Алдар Гулгенов. Заместитель комиссии — Анатолий Белоусов, заместитель председателя Улан-Удэнского горсовета.