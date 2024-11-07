В Улан-Удэнском горсовете прошел очередной семинар в рамках школы молодого депутата

Были приглашены представители трех основных структурных подразделений данного направления



«В 2019 году к нам пришли много молодых депутатов, и стояла задача, чтобы они быстро и эффективно включились в работу, поняли специфику своей деятельности и как организована структура Администрации города в целом. Как показывала практика, чтобы полностью вникнуть в работу, депутату и его помощнику нужно 2 года. Но в рамках школы, у депутатов есть возможность за несколько месяцев погрузиться в плодотворную работу и познакомится со всеми подразделениями. Мы увидели результаты школы по тому, как скоро депутаты включились в работу», - отметил Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев.

В целом, обучение в школе разделено на 6 блоков по основным направлениям деятельности Комитетов Администрации города. На этот раз были представители градостроительной политики Улан-Удэ.

Первый спикер – председатель Комитета по управлению имуществом и землепользованию Дарима Дондукова подробно ознакомила депутатов основными задачами, функциями и полномочиями своего подразделения. Представила актуальные данные по стоимости муниципального имущества, о процедурах приема-передачи, списания и закрепления имущества. Отметила, что основная задача Комитета – это обеспечение достоверности, актуальности полноту сведений о муниципальном имуществе. Также затронула тему о прогнозном плане приватизации и о самой процедуре приватизации недвижимого имущества и земельных участков. Депутатами были заданы много вопросов по бесхозяйным объектам, с которыми они непосредственно сталкиваются на своих избирательных участках.

Второй спикер – председатель Комитета по строительству Татьяна Матвеева представила структуру подразделения и подведомственные учреждения. Отметила, что основными направлениями деятельности являются: организация строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта объектов муниципальной собственности; участие в реализации федеральных целевых программ, республиканских и муниципальных программ по указанным направлениям; участие в разработке и реализации мер по привлечению бюджетных инвестиций вышестоящих уровней бюджета в объекты муниципальной собственности. Основной упор презентации сделала на проекты в рамках национальных проектов, на какой стадии реализации находятся те или иные объекты. Был живой интерес по различным объектам, о возможности включить, например, строительство подъездной дороги со стороны частных домов к детскому саду «Строитель».

Третий спикер – председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Михаил Мясищев присутствовал со своим заместителем Валентином Атановым. Он также подробно презентовал основные цели задачи своего структурного подразделения. Со слов председателя, градостроительная деятельность – это созидательная деятельность, которая взаимоувязывает все направления жизнедеятельности человека в городе, это деятельность по развитию территории в городе.

«Школа молодого депутата – это хороший инструмент, который позволяет воочию посмотреть на руководителей подразделений, понять их структуру. Это полезно для депутатов, которые еще не знают кому и с какими вопросами нужно обращаться. Так как мы работаем с жителями в тесном контакте, то мы уже можем сформировать адресно запрос в нужное ведомство. Сегодня получили ответы на вопросы не только функционального характера, но про конкретные объекты, про которые у меня спрашивают жители, например, про транспортные развязки, проблемный узел. Получил ответ, что в проекте заложено финансирование. В этом плане очень полезен проект», - отметил депутат седьмого созыва Владимир Болдоров.

Татьяна Жамсуева, «Номер один».

Фото от пресс-службы Горсовета