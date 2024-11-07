Политика и власть 07.11.2024 в 13:35

В Улан-Удэ выбрали кандидатов на пост мэра

До финального этапа дошли три претендента
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Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ выбрали кандидатов на пост мэра
В Улан-Удэ продолжаются выборы мэра. Сегодня конкурсная комиссия выбрала кандидатов, которые поборются за пост градоначальника. В финальный этап вышли три претендента. Из них на ближайшей сессии горсовета депутатам предстоит выбрать нового мэра Улан-Удэ.

Весной этого года Народный Хурал Бурятии изменил процедуру выборов градоначальника. По новым правилам конкурсная комиссия выбирает кандидатов, из которых на ближайшей сессии горсовета будет избран мэр Улан-Удэ. Еще тогда депутаты Хурала отмечали, что прямые выборы — это трата денег из бюджета, излишние политические интриги и расслоение общества.

Отметим, Улан-Удэ оставался одной из последних столиц регионов, где до недавнего времени сохранялись прямые выборы мэра. На конкурсный отбор в последние годы перешло подавляющее большинство регионов. Исключение на сегодня — Абакан, Анадырь, Хабаровск и Якутск. Причем в Саха (Якутия) буквально в эти дни идут дебаты о переходе на новую систему избрания мэра Якутска. Как и в Бурятии, за отмену прямых выборов в Якутске выступил местный парламент. Якутские депутаты отмечают, что выборы через конкурсную комиссию повысит эффективность муниципального управления.

Первый этап выборов в Улан-Удэ прошел до 25 октября. Свои заявления подали все желающие стать мэром Улан-Удэ. Тщательный отбор конкурсной комиссии прошли пять претендентов: действующий мэр Игорь Шутенков, депутат Народного Хурала Максим Бувалин, бывший заместитель главы Железнодорожного района Улан-Удэ Вадим Будажапов, начальник Управления капитального строительства правительства Бурятии Анатолий Урбанов и предприниматель Константин Бурцев.

Сегодня прошло итоговое заседание конкурсной комиссии. Сначала кандидаты прошли тестирование, ответив на 30 вопросов на тему государственного и муниципального управления. А затем представили свои предвыборные программы конкурсной комиссии. В них кандидаты рассказали, как видят развитие Улан-Удэ в ближайшие годы, и какие шаги для этого нужно сделать.

В финальный этап выборов прошли три кандидата: Игорь Шутенков, Вадим Будажапов и Максим Бувалин. Решающие выборы пройдут на ближайшей сессии горсовета. Там трое кандидатов вновь представят депутатам свои программы развития Улан-Удэ и ответят на их вопросы. Победителя определят тайным голосованием депутаты горсовета. Мэром Улан-Удэ станет кандидат, набравший большинство голосов.

Итоги конкурса прокомментировал председатель комиссии, глава администрации главы и правительства Бурятии Алдар Гулгенов:

- По положению о конкурсе мэра города Улан-Удэ победителями признаются кандидаты, набравшие 16 и более баллов по итогам тестирования и выступления. Также баллы начисляются и за квалификационные требования: наличия высшего образования, стажа в руководящей деятельности. В итоге более 16 баллов набрали три кандидата. 19 баллов набрал Игорь Шутенков. 16,2 – Максим Бувалин. 16 – Владимир Будажапов. Все ставили определяли стратегию презентации и выступления исходя из проблем города. Это проблемы, связанные с энергетикой, дороги, проблемы области, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство, транспорт. Исходя из проблематики предлагали свои решения.

Заместитель председателя конкурсной комиссии — заместитель председателя Улан-Удэнского горсовета Анатолий Белоусов отметил:

— В течение двух недель конкурсная комиссия в составе утвержденных десяти человек провела большую работу. Все документы, поступившие от пяти кандидатов, были тщательно проверены, и все они были допущены к конкурсным испытаниям. Нареканий и замечаний по процедуре конкурса не поступило. Каждый, соответствующий критериям, мог попробовать свои силы в конкурсе на должность мэра города. Победили сильнейшие.

По мнению экспертов, тройка претендентов выглядит логичной. Игорь Шутенков — действующий мэр. У Максима Бувалина большой опыт в публичной политике, Вадим Будажапов имеет немалый опыт муниципальной работы, и он финалист президентского конкурса «Лидеры России».
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