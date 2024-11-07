Политика и власть 07.11.2024 в 13:35
В Улан-Удэ выбрали кандидатов на пост мэра
До финального этапа дошли три претендента
Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ продолжаются выборы мэра. Сегодня конкурсная комиссия выбрала кандидатов, которые поборются за пост градоначальника. В финальный этап вышли три претендента. Из них на ближайшей сессии горсовета депутатам предстоит выбрать нового мэра Улан-Удэ.
Весной этого года Народный Хурал Бурятии изменил процедуру выборов градоначальника. По новым правилам конкурсная комиссия выбирает кандидатов, из которых на ближайшей сессии горсовета будет избран мэр Улан-Удэ. Еще тогда депутаты Хурала отмечали, что прямые выборы — это трата денег из бюджета, излишние политические интриги и расслоение общества.
Отметим, Улан-Удэ оставался одной из последних столиц регионов, где до недавнего времени сохранялись прямые выборы мэра. На конкурсный отбор в последние годы перешло подавляющее большинство регионов. Исключение на сегодня — Абакан, Анадырь, Хабаровск и Якутск. Причем в Саха (Якутия) буквально в эти дни идут дебаты о переходе на новую систему избрания мэра Якутска. Как и в Бурятии, за отмену прямых выборов в Якутске выступил местный парламент. Якутские депутаты отмечают, что выборы через конкурсную комиссию повысит эффективность муниципального управления.
Первый этап выборов в Улан-Удэ прошел до 25 октября. Свои заявления подали все желающие стать мэром Улан-Удэ. Тщательный отбор конкурсной комиссии прошли пять претендентов: действующий мэр Игорь Шутенков, депутат Народного Хурала Максим Бувалин, бывший заместитель главы Железнодорожного района Улан-Удэ Вадим Будажапов, начальник Управления капитального строительства правительства Бурятии Анатолий Урбанов и предприниматель Константин Бурцев.
Сегодня прошло итоговое заседание конкурсной комиссии. Сначала кандидаты прошли тестирование, ответив на 30 вопросов на тему государственного и муниципального управления. А затем представили свои предвыборные программы конкурсной комиссии. В них кандидаты рассказали, как видят развитие Улан-Удэ в ближайшие годы, и какие шаги для этого нужно сделать.
В финальный этап выборов прошли три кандидата: Игорь Шутенков, Вадим Будажапов и Максим Бувалин. Решающие выборы пройдут на ближайшей сессии горсовета. Там трое кандидатов вновь представят депутатам свои программы развития Улан-Удэ и ответят на их вопросы. Победителя определят тайным голосованием депутаты горсовета. Мэром Улан-Удэ станет кандидат, набравший большинство голосов.
Итоги конкурса прокомментировал председатель комиссии, глава администрации главы и правительства Бурятии Алдар Гулгенов:
- По положению о конкурсе мэра города Улан-Удэ победителями признаются кандидаты, набравшие 16 и более баллов по итогам тестирования и выступления. Также баллы начисляются и за квалификационные требования: наличия высшего образования, стажа в руководящей деятельности. В итоге более 16 баллов набрали три кандидата. 19 баллов набрал Игорь Шутенков. 16,2 – Максим Бувалин. 16 – Владимир Будажапов. Все ставили определяли стратегию презентации и выступления исходя из проблем города. Это проблемы, связанные с энергетикой, дороги, проблемы области, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство, транспорт. Исходя из проблематики предлагали свои решения.
Заместитель председателя конкурсной комиссии — заместитель председателя Улан-Удэнского горсовета Анатолий Белоусов отметил:
— В течение двух недель конкурсная комиссия в составе утвержденных десяти человек провела большую работу. Все документы, поступившие от пяти кандидатов, были тщательно проверены, и все они были допущены к конкурсным испытаниям. Нареканий и замечаний по процедуре конкурса не поступило. Каждый, соответствующий критериям, мог попробовать свои силы в конкурсе на должность мэра города. Победили сильнейшие.
По мнению экспертов, тройка претендентов выглядит логичной. Игорь Шутенков — действующий мэр. У Максима Бувалина большой опыт в публичной политике, Вадим Будажапов имеет немалый опыт муниципальной работы, и он финалист президентского конкурса «Лидеры России».
Весной этого года Народный Хурал Бурятии изменил процедуру выборов градоначальника. По новым правилам конкурсная комиссия выбирает кандидатов, из которых на ближайшей сессии горсовета будет избран мэр Улан-Удэ. Еще тогда депутаты Хурала отмечали, что прямые выборы — это трата денег из бюджета, излишние политические интриги и расслоение общества.
Отметим, Улан-Удэ оставался одной из последних столиц регионов, где до недавнего времени сохранялись прямые выборы мэра. На конкурсный отбор в последние годы перешло подавляющее большинство регионов. Исключение на сегодня — Абакан, Анадырь, Хабаровск и Якутск. Причем в Саха (Якутия) буквально в эти дни идут дебаты о переходе на новую систему избрания мэра Якутска. Как и в Бурятии, за отмену прямых выборов в Якутске выступил местный парламент. Якутские депутаты отмечают, что выборы через конкурсную комиссию повысит эффективность муниципального управления.
Первый этап выборов в Улан-Удэ прошел до 25 октября. Свои заявления подали все желающие стать мэром Улан-Удэ. Тщательный отбор конкурсной комиссии прошли пять претендентов: действующий мэр Игорь Шутенков, депутат Народного Хурала Максим Бувалин, бывший заместитель главы Железнодорожного района Улан-Удэ Вадим Будажапов, начальник Управления капитального строительства правительства Бурятии Анатолий Урбанов и предприниматель Константин Бурцев.
Сегодня прошло итоговое заседание конкурсной комиссии. Сначала кандидаты прошли тестирование, ответив на 30 вопросов на тему государственного и муниципального управления. А затем представили свои предвыборные программы конкурсной комиссии. В них кандидаты рассказали, как видят развитие Улан-Удэ в ближайшие годы, и какие шаги для этого нужно сделать.
В финальный этап выборов прошли три кандидата: Игорь Шутенков, Вадим Будажапов и Максим Бувалин. Решающие выборы пройдут на ближайшей сессии горсовета. Там трое кандидатов вновь представят депутатам свои программы развития Улан-Удэ и ответят на их вопросы. Победителя определят тайным голосованием депутаты горсовета. Мэром Улан-Удэ станет кандидат, набравший большинство голосов.
Итоги конкурса прокомментировал председатель комиссии, глава администрации главы и правительства Бурятии Алдар Гулгенов:
- По положению о конкурсе мэра города Улан-Удэ победителями признаются кандидаты, набравшие 16 и более баллов по итогам тестирования и выступления. Также баллы начисляются и за квалификационные требования: наличия высшего образования, стажа в руководящей деятельности. В итоге более 16 баллов набрали три кандидата. 19 баллов набрал Игорь Шутенков. 16,2 – Максим Бувалин. 16 – Владимир Будажапов. Все ставили определяли стратегию презентации и выступления исходя из проблем города. Это проблемы, связанные с энергетикой, дороги, проблемы области, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство, транспорт. Исходя из проблематики предлагали свои решения.
Заместитель председателя конкурсной комиссии — заместитель председателя Улан-Удэнского горсовета Анатолий Белоусов отметил:
— В течение двух недель конкурсная комиссия в составе утвержденных десяти человек провела большую работу. Все документы, поступившие от пяти кандидатов, были тщательно проверены, и все они были допущены к конкурсным испытаниям. Нареканий и замечаний по процедуре конкурса не поступило. Каждый, соответствующий критериям, мог попробовать свои силы в конкурсе на должность мэра города. Победили сильнейшие.
По мнению экспертов, тройка претендентов выглядит логичной. Игорь Шутенков — действующий мэр. У Максима Бувалина большой опыт в публичной политике, Вадим Будажапов имеет немалый опыт муниципальной работы, и он финалист президентского конкурса «Лидеры России».