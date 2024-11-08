Политика и власть 08.11.2024 в 16:46

Депутаты горсовета оценили нагрузку на бюджет

В Улан-Удэ состоялось заседание комитета по градостроительной политике
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Текст: Номер один
Депутаты горсовета оценили нагрузку на бюджет

В стенах администрации прошло заседание комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию улан-удэнского городского совета депутатов. На повестке было три вопроса и каждый из них касался темы рассмотрения бюджетных ассигнований на 2025, 2026, 2027 гг.

«Согласно проекта бюджета на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме – 3,7 млрд рублей. На 2026 год – 3 млрд рублей, на 2027 год – 227,8 млн рублей. В предстоящем году деньги будут направлены на реализацию муниципальной программы по обеспечению качественным жильем и инфраструктурой, содержание деятельности органов местного самоуправления, материальные затраты, фонд оплаты труда и так далее»,

– доложила заместитель мэра - председатель комитета по строительству Татьяна Матвеева.
В том числе деньги направят на разработку проектно-сметной документации пешеходного моста через реку в районе улицы Трубачеева и строительство автомобильного путепровода в микрорайоне Стеклозавод. А также на возведение и модернизацию целого перечня иных объектов.

Денежные средства, выделенные на комитет по управлению имуществом и землепользованию в размере 248 млн рублей, планируется потратить в течение ближайших трех лет на содержание аппарата, фонд оплаты труда, прочие расходы, заработные платы и страховые взносы, материальные затраты, мероприятия по регистрации права собственности, рассылку корреспонденции, оплату транспортных налогов и т.п.


Последним же с докладом выступил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Михаил Мясищев.

«Нам предстоит актуализировать комплексную систему градостроительной документации, а также ее мониторинг и сопровождение. Также нам необходимо будет создать условия для информационного обеспечения градостроительной деятельности всех участников проектно-строительного процесса. На 2025 год у нас запланировано порядка 56,3 млн рублей бюджетных ассигнований. Основных разделов расходов два – содержание комитета и расходы в области национальной экономики»,

– сообщил Михаил Мясищев.
Также комитет планирует усилить работу по устранению незаконно установленных рекламных конструкций. Только за один год специалисты выявили 110 нарушений из которых 68 были устранены.

В том числе комитет по архитектуре поделился планами и намерениями о том, как сделать наш город еще краше. Депутаты подняли вопрос о совместной реализации с Фондом капитального ремонта какой нибудь из центральных улиц – есть мысль превратить ее в некий проспект. Комитет порекомендовал обратить внимание на ул. Проспект Победы.


Председатель комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию улан-удэнского городского совета депутатов Василий Цыремпилов совместно внимательно выслушал все доклады и сделал выводы. Председатель же горсовета Чимит Бальжинимаев был недоволен ошибками в словах на бурятском языке, которые допускаются при печати баннеров, за которые отвечает комитет по архитектуре.

«Сегодня на заседании мы рассмотрели три вопроса в рамках подведомственных нам комитетов – по строительству, по управлению имуществом, а также по архитектуре. Мы заслушали бюджетные ассигнования на 2024, 2025, 2026 и 2027 гг. Комитеты доложили в каких ситуациях они находятся, какие существуют проблемы на пути решения вопросов граждан», – сказал подводя итоги заседания Василий Цыремпилов. – «Комитету по управлению имуществом и землепользованию мы посоветовали обратить внимание на возникшие в направлении по реализации застроенных территорий вопросы. К сожалению, есть не самые успешный договора. Поэтому мы хотим на них особое внимание обратить. Очень много вопросов поднималось по частному сектору, по дорогам, по ливневым канализациям. Хочу отметить, что у Комитета по строительству есть как бы своя концепция и свой перечень мероприятий на год. В 2025 году по комитету распределят порядка 1,4 млрд рублей».

Фото: Улан-Удэнской городской Совет депутатов.

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