Депутаты горсовета оценили нагрузку на бюджет
В стенах администрации прошло заседание комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию улан-удэнского городского совета депутатов. На повестке было три вопроса и каждый из них касался темы рассмотрения бюджетных ассигнований на 2025, 2026, 2027 гг.
В том числе деньги направят на разработку проектно-сметной документации пешеходного моста через реку в районе улицы Трубачеева и строительство автомобильного путепровода в микрорайоне Стеклозавод. А также на возведение и модернизацию целого перечня иных объектов.
«Согласно проекта бюджета на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме – 3,7 млрд рублей. На 2026 год – 3 млрд рублей, на 2027 год – 227,8 млн рублей. В предстоящем году деньги будут направлены на реализацию муниципальной программы по обеспечению качественным жильем и инфраструктурой, содержание деятельности органов местного самоуправления, материальные затраты, фонд оплаты труда и так далее»,– доложила заместитель мэра - председатель комитета по строительству Татьяна Матвеева.
Денежные средства, выделенные на комитет по управлению имуществом и землепользованию в размере 248 млн рублей, планируется потратить в течение ближайших трех лет на содержание аппарата, фонд оплаты труда, прочие расходы, заработные платы и страховые взносы, материальные затраты, мероприятия по регистрации права собственности, рассылку корреспонденции, оплату транспортных налогов и т.п.
Последним же с докладом выступил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Михаил Мясищев.
Также комитет планирует усилить работу по устранению незаконно установленных рекламных конструкций. Только за один год специалисты выявили 110 нарушений из которых 68 были устранены.
«Нам предстоит актуализировать комплексную систему градостроительной документации, а также ее мониторинг и сопровождение. Также нам необходимо будет создать условия для информационного обеспечения градостроительной деятельности всех участников проектно-строительного процесса. На 2025 год у нас запланировано порядка 56,3 млн рублей бюджетных ассигнований. Основных разделов расходов два – содержание комитета и расходы в области национальной экономики»,– сообщил Михаил Мясищев.
В том числе комитет по архитектуре поделился планами и намерениями о том, как сделать наш город еще краше. Депутаты подняли вопрос о совместной реализации с Фондом капитального ремонта какой нибудь из центральных улиц – есть мысль превратить ее в некий проспект. Комитет порекомендовал обратить внимание на ул. Проспект Победы.
Председатель комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию улан-удэнского городского совета депутатов Василий Цыремпилов совместно внимательно выслушал все доклады и сделал выводы. Председатель же горсовета Чимит Бальжинимаев был недоволен ошибками в словах на бурятском языке, которые допускаются при печати баннеров, за которые отвечает комитет по архитектуре.
«Сегодня на заседании мы рассмотрели три вопроса в рамках подведомственных нам комитетов – по строительству, по управлению имуществом, а также по архитектуре. Мы заслушали бюджетные ассигнования на 2024, 2025, 2026 и 2027 гг. Комитеты доложили в каких ситуациях они находятся, какие существуют проблемы на пути решения вопросов граждан», – сказал подводя итоги заседания Василий Цыремпилов. – «Комитету по управлению имуществом и землепользованию мы посоветовали обратить внимание на возникшие в направлении по реализации застроенных территорий вопросы. К сожалению, есть не самые успешный договора. Поэтому мы хотим на них особое внимание обратить. Очень много вопросов поднималось по частному сектору, по дорогам, по ливневым канализациям. Хочу отметить, что у Комитета по строительству есть как бы своя концепция и свой перечень мероприятий на год. В 2025 году по комитету распределят порядка 1,4 млрд рублей».
Фото: Улан-Удэнской городской Совет депутатов.