Политика и власть 13.11.2024 в 09:46

В Бурятии депутаты приняли отставку главы

Сергей Семенов добровольно сложил полномочия
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии депутаты приняли отставку главы
Фото: с личной страницы Сергея Семенова "Вконтакте"
Глава Прибайкальского района Сергей Семенов досрочно покинул свой пост, написав заявление об увольнении по собственному желанию. Как сообщает вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7», депутаты райсовета на сессии приняли его отставку.

Напомним, «единоросс» Сергей Семенов возглавлял Прибайкальский район в 2008-2013 годах, а после занимал пост гендиректора ОАО «Гостинично-туристический комплекс «Гэсэр». В 2017 году он снова выдвинул свою кандидатуру на выборах главы и победил. В 2022 году г-н Семенов вновь возглавил район, правда, уже получив пост главы через конкурс.

В 2023 году Сергея Семенова признали одним из лучших муниципальных служащих республики, отметив медалью «За заслуги перед Республикой Бурятией».
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прибайкальский район отставка

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