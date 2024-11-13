В Бурятии депутаты приняли отставку главы

Глава Прибайкальского района Сергей Семенов досрочно покинул свой пост, написав заявление об увольнении по собственному желанию. Как сообщает вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7», депутаты райсовета на сессии приняли его отставку.Напомним, «единоросс» Сергей Семенов возглавлял Прибайкальский район в 2008-2013 годах, а после занимал пост гендиректора ОАО «Гостинично-туристический комплекс «Гэсэр». В 2017 году он снова выдвинул свою кандидатуру на выборах главы и победил. В 2022 году г-н Семенов вновь возглавил район, правда, уже получив пост главы через конкурс.В 2023 году Сергея Семенова признали одним из лучших муниципальных служащих республики, отметив медалью «За заслуги перед Республикой Бурятией».