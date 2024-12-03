Политика и власть 03.12.2024 в 15:24

Бурятия и Казахстан поделятся опытом и научными технологиями в сельском хозяйстве

Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов встретился с членом национальной академии наук Казахстана Асан Оспановым
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Текст: Нина Будаева
Бурятия и Казахстан поделятся опытом и научными технологиями в сельском хозяйстве

Бурятия и Казахстан поделятся опытом в области научных достижений в сельском хозяйстве. Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Анатольевич Павлов встретился сегодня с действующим членом национальной академии наук Республики Казахстан Оспановым Асаном Бекешовичем.

В рабочей встрече приняли также участие заместитель Председателя Народного Хурала Баир Базарович Гармаев и профессор, доктор экономических наук ВСГУТУ Баянжаргал Бальжинимаевич Шаралдаев.




Ученый из Казахстана Асан Оспанов, профессор, академик, а также председатель Правления Казахского научно-исследовательского института перерабатывающей и пищевой промышленности рассказал, что приехал в Улан-Удэ уже в третий раз.

На этот раз цель его поездки – познакомиться с сельским хозяйством и пищевой промышленностью Бурятии и укрепить научное сотрудничество с бурятскими университетами, в частности, со ВСГТУ и БГСХА.

В планах у ученого – посетить завтра село Ацулу, известную своими облепиховыми плантациями. Экскурсию ему проведет Бурятская государственная сельскохозяйственная академия.

Председатель Народного Хурала РБ Владимир Павлов отметил, что Казахстан и Российская Федерация осуществляет взаимодействие по многим направлениям. Республика Бурятии будет рада поделиться опытом в пищевой и перерабатывающей промышленности с Казахстаном

- Экономические отношения у нас имеют довольно неплохой уровень. Тот опыт, который мы имеем, вы успешно сможете применить в перерабатывающей промышленности Казахстана. Пищевая продукция – это здоровье нации. Население должно получать качественную и полезную продукцию, - говорит Владимир Павлов.

Он подчеркнул, что в Бурятии работа по промышленному освоению облепихи идет уже давно.

- Поскольку в Бурятии 300 солнечных дней в году, это дает большие возможности для выращивания различных с/х культур в т.ч и плодовых культур, которые можно использовать в переработке. Проводится научно-исследовательская работа в университетах. Этим занимается Бурятская сельхозакадемия и другие бурятские вузы. Университеты Бурятии разрабатывают технологии для переработки плодово-ягодных культур и применяют их потом в промышленном производстве. Кроме того, в нашем резко-континентальном климате растут ценные лечебные травы, которые мы используем для производства лекарственных средств, - добавил Владимир Павлов.

Он также отметил, что в Бурятии популярна традиционная медицина. Эмчи-ламы, которые занимаются сбором лечебных трав, помогают в лечении жителей республики.

Во время рабочей встречи стороны обсудили разные направления сотрудничества между Бурятией и Казахстаном, особенности развития сельского хозяйства у нас в регионе и в Казахстане, современные аграрные технологии, возможности научного обмена, кадровые вопросы, развитие молочного животноводства.

Асан Оспанов добавил, что в Казахстане субсидируются крупные сельскохозяйственные и перерабатывающие компании, что позволяет сдерживать цены на продукты. Он отметил, что уже посетил наши супермаркеты и увидел в магазинах большой выбор натуральных продуктов и что все прилавки заполнены до отказа.


В завершение встречи Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов поблагодарил Асан Бекешовича и выразил уверенность в укреплении дальнейшего экономического сотрудничества.

 

Фото: Номер один

 

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