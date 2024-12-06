В России запустят 20 новых национальных проектов

В четверг, 5 декабря, Президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В нем принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов.

На встрече обсуждали итоги реализации национальных проектов, завершающихся в этом году. А также приоритетные задачи, которые ставятся в экономике, социальной сфере и других важных отраслях на ближайшие годы.



- Главным инструментом, своего рода маршрутом достижения этих целей станут новые национальные проекты. Они будут запущены со следующего года и рассчитаны на выполнение в течение шести лет. Соответствующие документы правительством подготовлены, - сказал Владимир Путин.



Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин сообщил, что подготовлены паспорта 19 национальных проектов, в том числе проектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь и дети» (включая образовательную программу «Приоритет-2030»), «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство», «Эффективная транспортная система», «Средства производства и автоматизации», «Новые материалы и химия», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Новые технологии сбережения здоровья», «Новые атомные и энергетические технологии», «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки», «Беспилотные авиационные системы», «Кадры», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», нацпроект по развитию АПК и нацпроект по поддержке российских экспортеров.



К концу марта 2025 года подготовят также еще один нацпроект — «Биоэкономика», при поддержке которого будут создавать новые технологии для сельского хозяйства, экологии и фармацевтики, строить инфраструктуру для использования биосырья.



- Национальные проекты должны приносить именно комплексный эффект для развития страны, а значит, объединять все уровни и органы власти, граждан, все ответственные, созидательные силы нашего общества, - отметил Владимир Путин.



Также для дополнительной координации действий институтов развития в рамках нацпроектов Президент России Владимир Путин создал рабочую группу по национальным проектам.

Напомним, с 2019 года в Республике Бурятия реализуется 12 национальных проектов. Всего за весь период на реализацию нацпроектов в регион было направлено более 110 млрд. рублей.

Средства направлены на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной и транспортной инфраструктуры, приобретение оборудования, благоустройство дворовых и общественных территорий, а также на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Фото: правительство Бурятии