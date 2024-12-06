Политика и власть 06.12.2024 в 13:10

В России запустят 20 новых национальных проектов

Это было озвучено на заседании Совета по стратегическому планированию и национальным проектам в Кремле
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Текст: Служба информации "Номер один"
В России запустят 20 новых национальных проектов

В четверг, 5 декабря, Президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В нем принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов.

На встрече обсуждали итоги реализации национальных проектов, завершающихся в этом году. А также приоритетные задачи, которые ставятся в экономике, социальной сфере и других важных отраслях на ближайшие годы.

- Главным инструментом, своего рода маршрутом достижения этих целей станут новые национальные проекты. Они будут запущены со следующего года и рассчитаны на выполнение в течение шести лет. Соответствующие документы правительством подготовлены, - сказал Владимир Путин.

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин сообщил, что подготовлены паспорта 19 национальных проектов, в том числе проектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь и дети» (включая образовательную программу «Приоритет-2030»), «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство», «Эффективная транспортная система», «Средства производства и автоматизации», «Новые материалы и химия», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Новые технологии сбережения здоровья», «Новые атомные и энергетические технологии», «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки», «Беспилотные авиационные системы», «Кадры», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», нацпроект по развитию АПК и нацпроект по поддержке российских экспортеров.

К концу марта 2025 года подготовят также еще один нацпроект — «Биоэкономика», при поддержке которого будут создавать новые технологии для сельского хозяйства, экологии и фармацевтики, строить инфраструктуру для использования биосырья.

- Национальные проекты должны приносить именно комплексный эффект для развития страны, а значит, объединять все уровни и органы власти, граждан, все ответственные, созидательные силы нашего общества, - отметил Владимир Путин.

Также для дополнительной координации действий институтов развития в рамках нацпроектов Президент России Владимир Путин создал рабочую группу по национальным проектам.

Напомним, с 2019 года в Республике Бурятия реализуется 12 национальных проектов. Всего за весь период на реализацию нацпроектов в регион было направлено более 110 млрд. рублей.

Средства направлены на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной и транспортной инфраструктуры, приобретение оборудования, благоустройство дворовых и общественных территорий, а также на поддержку малого и среднего предпринимательства.

 

Фото: правительство Бурятии

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