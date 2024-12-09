Политика и власть 09.12.2024 в 10:46

Глава Бурятии намерен назначить нового министра строительства

На встрече со СМИ он пообещал сделать это до конца января 2025
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Текст: Петр Санжиев
Глава Бурятии намерен назначить нового министра строительства

Алексей Цыденов на пресс-конференции осветил кадровые вопросы, возникающие в правительстве республики.

Как известно, в уходящем году неожиданные кадровые изменения потрясли министерство сельского хозяйства. Также затянулась «министерская» пауза в минстрое республики — там долго нет постоянного министра (ведомством руководит врио. министра Евгений Коркин).

- По минсельхозу некрасивая ситуация, позорная ситуация. По-другому не скажешь. Идет работа правоохранительных органов. У меня есть информация, но не все могу публично сказать. А, в целом, идет системная замена кадров в минсельхозе, вы сами видите. Надеюсь, что порядок будет, - сказал Алексей Цыденов, одновременно отметив, что в показателях развития сельского хозяйства республики неплохая ситуация.

Проблемы в минстрое глава охарактеризовал, как отличающиеся от того, что было в минсельхозе. В минстрое история касается субсидий на уголь, которые предоставлялись сельским районам при Евгении Коркине.

- Но там не было корыстного умысла, что подтвердили следствие и суд. Судебные тяжбы закончились. Там сильно отличается ситуация от минсельхоза. В минсельхозе были корыстные и некрасивые (моменты - прим.), а в минстрое - текущие производственные дела. По минстрою до конца января кадровое решение будет принято, - пояснил глава региона.

 

Фото: Номер один

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