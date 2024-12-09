Политика и власть 09.12.2024 в 11:09

Финансирование мастер-плана Улан-Удэ обеспечено

Такова принципиальная позиция президента России Путина
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Текст: Служба информации "Номер один"
Финансирование мастер-плана Улан-Удэ обеспечено

В Улан-Удэ и Северобайкальске основой развития городов стали мастер-планы, которые включили в себя десятки мероприятий. Первые шаги по их реализации уже сделаны. Так, нынче активно шла работа по расселению старых домов в центре Улан-Удэ и их сносу в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ).

- Финансирование обеспечено. Более того, в рамках Восточного экономического форума Владимир Владимирович (Путин — прим.) поручил, чтобы по всем национальным проектам были внесены изменения, предусматривающие финансирование реализации мероприятий мастер-планов дальневосточных городов - если они еще не попали в нацпроекты. С такой позицией президента, уверенность, что мастер-планы будут реализованы, становится железобетонной, - сказал Алексей Цыденов на встрече со СМИ Бурятии.

Улан-Удэ ждет появления новых современных жилмассивов и бульваров, зданий Нацмузея, театра «Байкал», межвузовского кампуса, красивой набережной, началась модернизация коммунальной инфраструктуры, пройдет достройка «ТЭЦ-2», продолжится развитие благоустройства, общественного транспорта, часть частного сектора перейдет на электроотопление и т. д. Все проекты значимы.

По проекту КРТ в городе построят центральный квартал «Улаан хото». В начале будущего года желающие уже смогут купить жилье в домах, которые намечено там возвести. А школа в тех местах уже строится. «Это еще более современная школа, чем те, которые мы строили раньше. И дизайн совершенствуем, и внутреннее оснащение», - отметил Алексей Цыденов.

13 объектов культурного наследия, которые есть в зоне будущего «Улаан хото», будут сохранены и приведены в порядок. В них затем разместятся магазинчики, небольшие кафе.

Он порадовал тем, что на строительство зданий для Нацмузея и «Байкала» выделено льготное кредитование подрядчика.

- Мы знаем, что сегодня ставки (кредитования — прим.) высокие. Чтобы стоимость строительства не выросла, подрядчик получает льготное кредитование. Все реализуется, - указал глава.

 

Фото: Номер один

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