Фенольное «озеро» в Улан-Удэ остается проблемой

Многолетнюю проблему существования в городе «озера» химических отходов, пока не удается решить. Более того, положение становится напряженнее. Как пояснил на пресс-конференции Алексей Цыденов, глава Бурятии, сделано дополнительное обследование, которое показало ухудшение ситуации.

«Идет деградация процесса. Сейчас ищутся дополнительные проектные решения. Поскольку требование о ликвидации никуда не делось, РЖД продолжает этим заниматься», - пояснил он.

Глава республики назвал ситуацию вокруг ликвидации «озера» наглядным примером негативного влияния безответственного вмешательства в процесс.

«Я напомню, что был проект, который предусматривал переработку этого фенольного «озера» на месте. Были выделены деньги и, в принципе, мы три года как жили бы без этого «озера». Но тогда пошли необоснованные, лживые заявления о том, что предусматривается сжигание этого «озера» на месте. Хотя технология предусматривала не сжигание. Если грубо говорить, в закрытую бочку помещались эти отходы, внутри повышалась температура, отходы разлагались на разные составляющие нефтепродуктов, которые потом шли во вторичный оборот. Технология, опробованная в мире, в России. Но эти требования дополнительных, еще дополнительных экспертиз сдвинули все по времени, потом деньги ушли, и, в итоге, мы сидим там у разбитого корыта», - констатировал глава.

Фото: ОНФ в Бурятии