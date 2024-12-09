Политика и власть 09.12.2024 в 16:10

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков: Держу на личном контроле ситуацию в 19-й школе

Там будет проведена проверка
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Текст: Служба информации "Номер один"
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков: Держу на личном контроле ситуацию в 19-й школе

В Улан-Удэ большой резонанс получила ситуация с буллингом в 19-й школе. Напомним, Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту драки между учениками в школе №19, в ходе которой пострадавший мальчик после удара ремнем по голове потерял сознание.

- Держу на личном контроле ситуацию в 19-й школе. Буллинг в образовательных учреждениях недопустим. Сейчас мы проводим проверку, по результатам которой будут приняты правовые решения, - сказал мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- Считаю, каждый, кто допускает подобные вещи, должен нести ответственность. Родители открыто идут на контакт, определен психолог для работы с семьей и детьми класса. Наша задача - не допускать подобного впредь, - подчеркнул Игорь Шутенков.

 

Фото: Номер один

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