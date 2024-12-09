Политика и власть 09.12.2024 в 17:54
Глава Заиграевского района Бурятии уходит в отставку
Он сам написал заявление о сложении полномочий
Текст: Андрей Константинов
Глава Заиграевского района Виталий Шальков написал заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом сообщает телеграм-канал районной газеты «Вперëд» со ссылкой на председателя райсовета Ивана Кириллова.
- На этой неделе состоится внеочередная сессия, в ходе которой будет принята отставка главы. Дата проведения уточняется, - сообщил Кириллов.
Напомним, Виталия Шалькова местные депутаты выбрали главой района в ноябре 2021 года. До этого он был заместителем министра промышленности, торговли и инвестиций РБ – председателем Комитета по развитию предпринимательства.
Фото: «Заиграево-инфо. 24/7»
- На этой неделе состоится внеочередная сессия, в ходе которой будет принята отставка главы. Дата проведения уточняется, - сообщил Кириллов.
Напомним, Виталия Шалькова местные депутаты выбрали главой района в ноябре 2021 года. До этого он был заместителем министра промышленности, торговли и инвестиций РБ – председателем Комитета по развитию предпринимательства.
Фото: «Заиграево-инфо. 24/7»
Тегиотставка