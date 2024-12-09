Политика и власть 09.12.2024 в 17:54

Глава Заиграевского района Бурятии уходит в отставку

Он сам написал заявление о сложении полномочий
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Текст: Андрей Константинов
Глава Заиграевского района Бурятии уходит в отставку
Глава Заиграевского района Виталий Шальков написал заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом сообщает телеграм-канал районной газеты «Вперëд» со ссылкой на председателя райсовета Ивана Кириллова.

- На этой неделе состоится внеочередная сессия, в ходе которой будет принята отставка главы. Дата проведения уточняется, - сообщил Кириллов.

Напомним, Виталия Шалькова местные депутаты выбрали главой района в ноябре 2021 года. До этого он был заместителем министра промышленности, торговли и инвестиций РБ – председателем Комитета по развитию предпринимательства.

Фото: «Заиграево-инфо. 24/7»
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