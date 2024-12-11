Бурятия завершает год

2024 год идет к концу. Перед тем как наступит особенно напряженный период конца декабря, Алексей Цыденов встретился с представителями СМИ. Темы были разные: СВО, развитие Улан-Удэ, цены на дрова, экология...Весь год Бурятия продолжала поддерживать своих земляков, принимающих участие в специальной военной операции.- Поддержку оказываем с первых дней проведения СВО. Вся республика объединилась. По линии господдержки у нас более 7 млрд рублей с начала 2022 года направлено на эти цели. В этом году общая сумма порядка 2,9 млрд рублей. Это все единовременные выплаты, материально-техническое обеспечение. Закупка всего необходимого. Более 350 тыс. единиц разной продукции мы отправили с начала СВО, более 600 транспортных средств, рации и т. д., - рассказал Алексей Цыденов.По словам главы Бурятии, сопоставимую поддержку бойцам оказывают люди. Активно работают добровольческие организации.- Плюс у нас более 40 мер соцподдержки по бойцам СВО, их близким. Одна из последних — по пропавшим без вести. У них выплат боевых нет, идет голый оклад, а семья здесь. Мы сейчас субсидируем полностью семьям ребят, которые без вести пропали, плату за ЖКХ, за дрова (если дом частный), - сказал Алексей Цыденов.Недавно республику посетил замкомандующего Восточным военным округом. Он ознакомился с работой, которая ведется в контексте СВО, по социальному направлению.- Он был во многих субъектах, в дальневосточных практически во всех, и наш опыт отметил как достойный, чтобы масштабировать, - подчеркнул глава. Наработки замкомандующего рекомендует минобороны для внедрения по стране.Бурятия хорошо работает с ранеными земляками, которые проходят лечение в госпиталях. Теплое отношение позволяет им восстанавливаться быстрее других раненых. Это отмечают врачи госпиталей.С началом СВО в республике стали, скажем так, сдержаннее относиться к проведению новогодних корпоративов.- Никто не говорит, что не должно быть праздников. И ребята наши там против того, чтобы все праздники отменить, они, наоборот, за то, чтобы здесь была хорошая жизнь. Не вижу ничего предосудительного, если на предприятиях, на работе коллектив соберется и нормально, без особой помпы, отметит новогодний праздник. И сами наши бойцы не поддерживают введение тотального траура, - отметил Алексей Цыденов.Он сообщил СМИ, что бойцы частей из республики, находящиеся в зоне СВО, получат в преддверии Нового года подарки. Их сейчас закупают от имени республики.- Каждому бойцу из наших подразделений. Неважно, родился ли он в Бурятии, он из нашего подразделения. Постараемся поднять всем настроение, создать праздничный настрой перед Новым годом, - сказал глава.В Улан-Удэ и Северобайкальске основой развития городов стали мастер-планы, которые включили в себя десятки мероприятий. Первые шаги по их реализации уже сделаны. Так, в этом году активно шла работа по расселению старых домов в центре Улан-Удэ и их сносу в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ).- Финансирование обеспечено. Более того, в рамках Восточного экономического форума Владимир Владимирович (Путин. — Прим. ред.) поручил, чтобы по всем нацпроектам были внесены изменения, предусматривающие финансирование реализации мероприятий мастер-планов дальневосточных городов, если они еще не попали в нацпроекты, - сказал Алексей Цыденов.Улан-Удэ ждет появления новых современных жилмассивов и бульваров, зданий Нацмузея, театра «Байкал», межвузовского кампуса, красивой набережной, началась модернизация коммунальной инфраструктуры, пройдет достройка ТЭЦ-2, продолжится развитие благоустройства, общественного транспорта, часть частного сектора перейдет на электроотопление и т. д. Все проекты значимы.По проекту КРТ в городе построят центральный квартал «Улаан хото». В начале будущего года желающие уже смогут купить жилье в домах, которые намечено там возвести. А школа в тех местах уже строится.- Это еще более современная школа, чем те, которые мы строили раньше. И дизайн совершенствуем, и внутреннее оснащение, - отметил Алексей Цыденов.13 объектов культурного наследия, которые есть в зоне будущего «Улаан хото», будут сохранены и приведены в порядок. В них затем разместятся магазинчики, небольшие кафе.Он порадовал тем, что на строительство зданий для Нацмузея и «Байкала» выделено льготное кредитование подрядчика.- Мы знаем, что сегодня ставки (кредитования. — Прим. ред.) высокие. Чтобы стоимость строительства не выросла, подрядчик получает льготное кредитование. Все реализуется, - порадовал глава.По будущему кампусу в I квартале 2025 года закончится проектирование и намечено получить положительное заключение госэкспертизы. Потом будут объявлены торги по отбору подрядчика.- По переводу на электроотопление деньги заложены: до 2030 года порядка 20 млрд рублей. В Улан-Удэ к этому сроку переведем на электроотопление более 12 тыс. домов. Пройдет модернизация электросетей, которая скажется не только на переводе на электроотопление, но и вообще на повышении надежности электросетей. Заложено субсидирование на перевод дома на электроотопление — на закупку электрооборудования, которое будет в доме устанавливаться, - сообщил глава.В столице региона первые дома переведут на электроотопление в 2025 году.Алексей Цыденов напомнил, что переходить на электроотопление будет часть частного сектора не только столицы Бурятии, но и Селенгинска. А в Гусиноозерске переведут на центральное отопление. Развитие будет идти в самых разных районах Бурятии. Допустим, в Кяхте в следующем году начнут строить бассейн.Глава республики в ответ на вопрос СМИ о заоблачных ценах на дрова, по-простому объяснил, почему в последние годы они так резко выросли.- Цены объективные. Из чего они формируются? Раньше, когда объем заготовки древесины у нас составлял порядка 2,8 млн «кубов», остатков от товарной древесины было много. Товарная древесина уходила в Китай, а остатки шли на дрова, и они были дешевые. Сейчас заготовка упала в три раза, этих остатков стало мало. И если рубить древесину исключительно на дрова, когда нет деловой древесины на экспорт, то себестоимость получается совсем другая, и за счет этого идет рост цены дров, - сказал глава.И плюс горельник, откуда тоже шли дрова. Леса горели меньше, поэтому стали меньше рубить горельников.Свое влияние также оказала ситуация с центральной экологической зоной у Байкала, где находятся особо защитные участки леса, в которых заготавливать дрова нельзя.- Целый ряд факторов наложился, и себестоимость дров стала высокой. Но все-таки надеемся, что сейчас ситуация на рынке поменяется, объемы заготовки древесины все равно вырастут. С их ростом себестоимость дров начнет снижаться, - сказал Алексей Цыденов.Эту и многие другие проблемы решат изменения в закон об охране Байкала, которые находятся на втором чтении в Госдуме. Он позволит переводить земли только для расширения кладбищ и противопожарных разрывов. Временно, до 31 декабря 2030 года, перевод будет возможен и под гидротехнические, селезащитные сооружения, автодороги, очистные, электросети, тепло-, водопроводы и канализации, линии связи.- Закон не про рубки, а про жизнь. Первое, на что направлены правки – создание противопожарных разрывов. Людям надо создать условия. Мы же понимаем, что в пожароопасный период поселки наши в неспокойной ситуации, - заявил глава Бурятии.Второе направление – ремонт дорог. Сегодня только на трассе «Иркутск - Улан-Удэ» пять мостов находятся в аварийном состоянии, и закон об охране Байкала не позволяет произвести их ремонт. В любой момент какой-нибудь из них может «лечь» и движение из Дальнего Востока в другие регионы остановится.Для Байкальска необходимо возведение селезащитных сооружений. По данным ученых, сель там сходит каждые 50 лет. Последний был в 1971 году. Сель может столкнуть все накопленные остатки БЦБК в Байкал и перекрыть и Транссиб, и автомобильную дорогу.Глава Бурятии подчеркнул, что в 1999 году закон об охране Байкала принимался в соответствии со старым Лесным кодексом. Запрещена была только коммерческая заготовка древесины, а прочие рубки – для строительства гидротехнических сооружений, дорог, линии электропередач, санитарные – разрешены. Но Лесной кодекс поменяли и запретили любые рубки.Никто не учел, что вокруг Байкала в зону ЮНЕСКО вошли 160 сел и городов. Поэтому сейчас их жители, даже если живут поколениями на земле, не могут оформить ее в собственность, запрещена и выдача участков льготникам: участникам СВО, многодетным семьям.- Мы хотим решить только эти точечные вопросы. Если мы берем и какую-то делаем вырубку, законопроектом предусмотрено пятикратное восстановление. Срубил дерево - посади в пять раз больше, - заявил Алексей Цыденов.Строительство Ледового дворца в Улан-Удэ близится к завершению. Алексей Цыденов напомнил, соглашение было подписано до пандемии коронавируса. В условиях распространения COVID-19 инвестор попал в непростую ситуацию. Реализовать проект в установленный срок он не смог.Соглашение предусматривало, что площадь дворца составит 15 тыс. кв. м. Стройку частично профинансирует бюджет - 1,2 млрд рублей, частично инвестор - 0,2 млрд плюс расходы на эксплуатацию.- Инвестор сделал проект на 25 тыс. кв. м. Без увеличения государственного финансирования. К сожалению, подрядчик залил бетон на третьем блоке некачественно. Это выявили, в итоге третий блок снесли, - рассказал Алексей Цыденов.Но даже после сноса блока площадь дворца составляет 21 тыс. кв. м. Излишек — за счет инвестора. Госрасходы тоже вышли за пределы 1,2 млрд рублей (плюсом 138 млн), но средства выделили на компенсацию удорожания стройматериалов.Если не брать во внимание историю со сносом, убытки инвестора, то стоимость Ледового дворца получается 1,6 млрд.- Я бы очень посочувствовал инвестору, что субподрядчик, которого он нанял, так его подвел с качеством работы. Но, повторю, на бюджете эта история никак не отразилась. Сейчас заканчиваются работы, идет заливка льда. Я очень надеюсь, что мы уже на Новый год, в новогодние каникулы, сможем там покататься. Наши люди очень ждут запуска проекта. Там два катка, - сказал глава.Встреча продолжалась более двух часов. Трудно рассказать обо всем. Каждый вопрос глава осветил обстоятельно, подчеркивая аспекты, важные для понимания ситуации.