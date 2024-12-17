Муйский и Окинский районы Бурятии могут стать муниципальными округами

Три поселения Муйского района и четыре - Окинского района планируется объединить в два муниципальных округа. Данное решение будет рассматриваться на сессии Народного Хурала во вторник, 17 декабря. Преобразование позволит муниципалитетам повысить эффективность.

Инициатива о преобразовании выдвинута Советами депутатов обоих муниципальных образований.



- При переходе на новую форму организации местного самоуправления в районах учитывалось мнение населения: решение было поддержано жителями всех поселений на публичных слушаниях. Депутаты районных советов и всех сельских поселений закрепили решение о поддержке преобразования ещё в июне-сентябре этого года, - рассказал заместитель Председателя Правительства Республики – руководитель Администрации Главы и Правительства Бурятии Алдар Гулгенов.



В Муйском районе объединятся сельское поселение «Муйская сельская администрация», городские поселения «Поселок Таксимо» и «Северомуйское». В Окинском районе: «Орликское», «Бурунгольское», «Саянское» и «Сойотское» сельские поселения.



Новая форма организации органов местного самоуправления предусмотрена Федеральным законом №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».



Переход от двухуровневой к одноуровневой системе управления позволит рационализировать использование ресурсов местного самоуправления: консолидировать финансы и кадры, централизовать организацию работы. Это, в свою очередь, поспособствует укреплению экономической базы: увеличит возможность участия в региональных и федеральных программах и национальных проектах, инвестиционную привлекательность, что позволит муниципалитету более перспективно развиваться.

Фото: правительство РБ