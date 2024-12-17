Политика и власть 17.12.2024 в 10:45

Депутаты горсовета Улан-Удэ поговорили о положении комитета по ГО и ЧС

Состоялось заседание комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности горсовета Улан-Удэ под председательством депутата Дмитрия Турченюка
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Текст: Татьяна Жамсуева
Депутаты горсовета Улан-Удэ поговорили о положении комитета по ГО и ЧС
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Депутаты рассмотрели вопрос о периодическом издании органов местного самоуправления «Муниципальный вестник» и вопрос о работе комитета по ГО и ЧС администрации Улан-Удэ. 

Несмотря на то, что «Муниципальный вестник» перешел на электронный вид, было решено оставить печатную версию. Как уточнил руководитель аппарата администрации Улан-Удэ Николай Намсараев, «Муниципальный вестник», как СМИ будет выходить в печать, но не реже одного раза в год.

- При острой необходимости, мы в любое время в течение года сможем выпустить «Муниципальный вестник». Чтобы у Роскомнадзора не было вопросов, решения и постановления будут опубликованы, - отметил председатель профильного комитета горсовета Улан-Удэ Дмитрий Турченюк.

Согласно докладу председателя комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности Администрации Улан-Удэ Валерия Вильдавского, в соответствии с федеральным законодательством в положении о работе комитета необходимо внести изменения, касающиеся пунктов о пожарной безопасности. К примеру, администрация города будет вправе вводить особый противопожарный режим в Улан-Удэ в случае, если увеличивается общее количество бытовых пожаров, а не только лесных. 

На данный момент в городе работает одна добровольческая пожарная дружина, вместе с пожарными 38-й пожарной части она обслуживает микрорайон Мостовой. В теплое время года данная дружина обеспечена пожарной машиной, но зимний период имеет только передвижной прицеп.

Также комитет будет вправе оказывать поддержку в создании пожарных дружин на территории города. Депутат горсовета Владислав Дармаева отметил, что необходимость в таких дружинах есть в первую очередь в отдаленных микрорайонах, например, на Левом Берегу. Как вариант, депутат предложил приобщить к этой деятельности ТОСы, но здесь все будет зависеть от поддержки комитета и инициативы горожан. В целом, полномочия комитета по гражданской обороне и ЧС будут расширены. 

Данные вопросы члены комитета единогласно поддержали. В дальнейшем депутаты горсовета обсудят на совместном заседании комитетов.

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