В Бурятии началась муниципальная реформа

На сегодняшней сессии парламента Бурятии депутаты приняли два закона, которые ознаменовали собой новый этап в развитии муниципалитетов.Один из них назывался «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального образования «Муниципальный район «Муйский район» Республики Бурятия, путем их объединения и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа».Законодательная новинка была внесена главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Ее разработали на основании обращения к главе Совета депутатов Муйского района о внесении в Народный Хурал проекта закона о преобразовании поселений и муниципального образования «Муйский район» в муниципальный округ.Жители этого северного района поддержали идею о преобразовании. Как и власти поселений, составляющих район. Реформирование подобного рода разрешено федеральным законодательством. Фактически в Муйском районе происходит отказ от двухуровневой системы муниципальной власти (городские/сельские поселения и район) в пользу одноуровневой (округ).«Переход от двухуровневой к одноуровневой системе управления позволит повысить эффективность функционирования органов местного самоуправления, консолидировать финансовые, кадровые, организационные ресурсы, отменит дублирование работы местных администраций, денежные средства будут равномерно направляться на развитие населенных пунктов, повысится эффективность использования бюджетных средств, представит возможность участие в региональных и федеральных программах и национальных проектах, увеличит инвестиционную привлекательность», - доложили парламентариям.Было отмечено, что переформатирование будет способствовать укреплению экономической базы, «вертикали власти», более рачительному и рациональному использования ресурсов. Это позволит муниципальному округу более эффективно развиваться в дальнейшем.Реализация принятого Народным Хуралом закона потребует выделения средств из республиканского бюджета в размере 1,67 млн рублей на материально-техническое обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов представительного органа вновь образованного муниципального образования.«Расходы будут учтены в республиканском бюджете на очередной финансовый год», - отметили в ходе обсуждения.Новинка, призванная упростить управление муйскими просторами, оптимизировать бюджетные расходы на местные органы власти, не вызвала больших возражений депутатов. Отдельные парламентарии указали, что не все в районе согласны с новшеством, есть обращение о проведении референдума на этот счет. Был поставлен вопрос об отложении этого вопроса. Всем напомнили, что подобные изменения можно ввести в республике до 2030 года и призвали не спешить. Прозвучало мнение, что желание переформатировать Муйский район связано с неким противостоянием, которое имеет место на территории района.«В «Северомуйском» поселении 12 декабря глава поселения удалена в отставку за несоблюдение ограничений, запретов, установленных федеральным законом «О противодействии коррупции». И вот эта инициатива выдвинута вот этой главой и ее группой поддержки, которая сегодня пытается таким образом препятствовать, как раз таки мнению населения, которое закреплено по результатам публичных слушаний, решениями поселковых советов и решением Совета депутатов муниципального района», - высказал свою позицию руководитель Администрации главы и правительства Республики Бурятия Алдар Гулгенов.Ряд депутатов публично поддержал новинку.«По долгу службы там бываю, вижу, что там происходит. Поэтому надо сегодня, раз депутаты Муйского района хотят навести порядок в Муйском районе, дать им то, что они просят. И мы наведем совместно порядок», - выступил депутат Александр Парщиков, который был готов даже съездить с коллегами-депутатами в этот район, все показать. Депутат Михаил Степанов заявил, что инициатива, в том числе, нацелена на сокращение расходов - сократится количество депутатов поселковых советов, и к тому же там нет финансовых возможностей для полноценного решения вопросов местного значения. А когда власть будет более сконцентрирована, можно будет эффективнее решать вопросы.По итогам обсуждения, законодательная инициатива главы республики была одобрена.Аналогичный закон приняли на сегодняшней сессии Народного Хурала насчет Окинского района. Правда, там на его реализацию потребуется больше средств - более двух миллионов рублей.