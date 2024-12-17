Политика и власть 17.12.2024 в 15:05

Улан-Удэнский городской совет отмечает 29-летие

Днём основания Улан-Удэнского городского Совета депутатов принято считать 17 декабря 1995 года
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Текст: Иван Иванов
Улан-Удэнский городской совет отмечает 29-летие
Фото: архив «Номер один»
В 1995 году прошли выборы I созыва местных Советов. В городе Улан-Удэ стало не 258 округов, а 22. Вместо 250 депутатов по 22 избирательным округам города в городской Совет депутатов было избрано 22 депутата сроком на 4 года.

Перед народными избранниками стояла задача адаптировать город к новой жизни, новой правовой и экономической системе. В первый созыв городского Совета вошли 22 депутата, председателем на альтернативной основе был избран Бимба Цыденович Дымбрылов. За период работы депутатов первого созыва с 17 декабря 1995 г. по 19 декабря 1999 г. состоялось 50 сессий.

Депутатам первого созыва удалось сделать многое, несмотря на сложные условия работы. Был объявлен конкурс на лучший эскиз герба, флага и текст гимна города Улан-Удэ – столицы Республики Бурятия. Конкурс обрел статус всенародного. В сентябре 1998 г. утвердили «Положение о гербе города Улан-Удэ». В конце 1990-х гг. появился и знак главы муниципальной власти. В декабре 1999 г. депутаты утвердили «Положение о гимне, теле- и радиопозывных столицы Республики Бурятии г. Улан-Удэ». Депутаты выступают с законодательной инициативой в Народном Хурале Республики Бурятия по проектам законов РБ «О статусе столицы Республики Бурятия» и «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями». Горсовет разработал и принял Устав (Конституцию) города Улан-Удэ, который был зарегистрирован 13 марта 1997 г. в Министерстве юстиции Республики Бурятия.

Особое внимание депутаты уделили вопросам социальной направленности. Работая в тесном взаимодействии с администрацией города, Улан-Удэнский городской Совет депутатов принял ряд важных программ: муниципальную целевую программу «Ремонт и реконструкция аварийных муниципальных учреждений образования города на 1997-1998 гг.», «О мерах реализации городской молодежной программы», «О приватизации муниципальных предприятий г. Улан-Удэ на 1997-1998 гг.», «О поддержке предпринимательства г. Улан-Удэ на 1998-2000 гг.», «О социально-экономическом развитии г. Улан-Удэ на период до 2005 г.».

Все сферы жизни города находились и продолжают находиться в поле зрения депутатов горсовета Улан-Удэ. Плодотворная совместная работа депутатов и жителей – гарант того, что Улан-Удэ продолжит активно развиваться и станет образцом для комфортной жизни.

По такому случаю горсовет поздравляет всех причастных к работе и основанию представительного органа города Улан-Удэ.

В 2025 году городской совет депутатов отметит свой юбилей. Пройдет много мероприятий, посвященных круглой дате.
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