Народный Хурал ввел новые названия районов Бурятии

До 1 января 2025 г. Бурятия должна была привести закон, связанный с наименованиями муниципальных образований, в соответствие с актуальным федеральным законом. На декабрьской сессии депутаты Народного Хурала одобрили соответствующие корректировки.

Федеральная норма гласит, что наименование муниципального образования должно содержать указание на его статус и субъект Российской Федерации, в котором расположено данное муниципальное образование. И теперь - после внесения изменений в закон «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия» - все утверждено в нужной форме.

Теперь в законе, например, Джидинский район в полноформатном варианте имеет название Муниципальный район «Джидинский район» Республики Бурятия. Но есть сокращенные варианты - муниципальное образование «Джидинский район», МО «Джидинский район», Джидинский район Республики Бурятия.

Одновременно принято решение, что полное наименование и сокращенные наименования, используемые в иных законах Республики Бурятия и нормативных правовых актах Республики Бурятия, считаются равнозначными.

Полные названия по такому же типу получили почти все районы республики. А вот бичуряне решили не писать слово «район» дважды. Название их района - Бичурский муниципальный район Республики Бурятия. В сокращенном виде - муниципальное образование «Бичурский район», МО «Бичурский район», Бичурский район Республики Бурятия.

По поселениям прошла аналогичная работа.

Например, сельское поселение «Баргузинское» получило длинный полный вариант - сельское поселение «Баргузинское» муниципального района «Баргузинский район» Республики Бурятия». Синонимами выступают - муниципальное образование «Баргузинское», муниципальное образование «Баргузинское» в Баргузинском районе, МО СП «Баргузинское».

Бичуряне, соответственно, использовали свой вариант. Например, райцентр Бичура - сельское поселение «Бичурское» Бичурского муниципального района Республики Бурятия» (сокращенно – муниципальное образование «Бичурское», муниципальное образование «Бичурское» в Бичурском районе, МО СП «Бичурское»).

Новинка была внесена в Народный Хурал правительством республики. Ее представил парламентариям Алдар Гулгенов, зампред правительства Бурятии.

При работе над документом, было внесено 38 поправок.

Как отметил Петр Мордовской, председатель комитета Хурала по госустройству, МСУ, законности и вопросам госслужбы, на проект закона были получены положительные заключения всех комитетов Народного Хурала, прокуратуры республики, управления министерства юстиции РФ по республике, Счетной палаты Бурятии и других заинтересованных структур.

По итогам голосования, законопроект был принят.

Фото: Номер один