Бурятия должна повысить внимание к летнему отдыху детей

В последние годы в Бурятии обострилось положение с летним отдыхом детей. Немало семей по материальным соображениям не могут позволить себе отправить своих детей во время каникул в загородный лагерь. Наболевшую тему подняли на сессии Народного Хурала.

В текущем году полномочия по организации отдыха детей, их оздоровлению перешли к министерству образования и науки республики Бурятия (ранее этой темой занималось министерство спорта и молодежной политики). Поэтому о состоянии дел депутатам Хурала докладывал Солбон Дармаев, и. о. министра образования Бурятии.

В республиканский реестр лагерей включены 420 организаций.

«На сегодня в лагерях республики отдохнули более 38 тысяч детей, что составило 26,6 процента от общего количества детей от 7 до 15 лет. В сравнении с прошлым годом охват детей увеличился на 1595 человек. В 2025 году планируем оздоровить, в целом, около 47 тысяч детей», - сообщил он.

В нынешнем году финансирование детской оздоровительной кампании из республиканского бюджета составило 320 млн рублей. Средства были распределены по разным статьям расходов.

Но часть денег осталась неосвоенной.

К примеры, из 135 млн рублей, предусмотренных на организацию отдыха, около 21 млн рублей остались неосвоенными. А вот в рамках субвенций, передаваемых муниципалитетам по детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 100,8 млн рублей были освоены на 99,15 процента. «Возврат составил всего 224 тыс. рублей», - отметил докладчик.

Сейчас закладываются финансы на детский отдых в будущем году.

Солбон Дармаев подчеркнул, что министерство провело индексацию расчетной стоимости путевок на индекс потребительских цен. «В 2024 г. средняя стоимость путевки в лагеря увеличилась на 3376 рублей. В сравнении с прошлым годом, на 10,3 процента. Причины – рост цен продукты питания, обслуживание детских лагерей, увеличение заработной платы персонала, закуп расходных материалов, атрибутики», - выступил представитель министерства.

Одной из проблем в сфере детского отдыха является как раз стоимость путевки. Для каких-то детей путевки полностью оплачивает бюджет, но такие дети не являются большинством детского населения Бурятии. Так, дети погибших участников спецоперации отдыхают бесплатно. За летний период бесплатно отдохнули 311 детей.

Поэтому жители республики, которые не относятся к льготным категории населения, должны брать на себя значительную часть стоимости детской путевки, ибо им республиканский бюджет оплачивает только часть. Бюджет оплачивает 11418 рублей по загородным лагерям. И 19128,4 рублей по санаторно-оздоровительным.

«Родительская плата составила 21345 рублей по загородным лагерям. И 26691 – в санаторно-оздоровительных», - доложили депутатам.

Вместо родителей, конечно, может заплатить работодатель или профсоюзная организация. Но обычно платят, конечно, родители. И не все могут найти средства на такую оплату.

Депутат Хурала Игорь Марковец, председатель комитета Хурала по социальной политике, в ходе рассмотрения вопроса заявил, что стоит приоритетная задача обеспечить детей республики качественным, полноценным отдыхом.

«Очень много сейчас ведется разговоров о демографии, о росте рождаемости. Но мы прекрасно понимаем, что, если не будет хорошего, полноценного отдыха, то это будет одним из отрицательных факторов, влияющих на рождаемость, в том числе. Поэтому мы и обращаем пристальное внимание на летний отдых», - сказал депутат.

Передачу полномочий по детскому отдыху министерству образования республики Игорь Марковец расценил положительно.

Республика старается развивать загородные лагеря в разных муниципалитетах, строятся новые корпусы. Также то там, то здесь проводят капремонты лагерей. Но, как отметил депутат Игорь Марковец, 65 процентов детей оздоравливаются в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций.

«Это наименее эффективный вид с точки зрения оздоровления детей. Надо усиливать именно загородные лагеря. А здесь мы видим очень непростую ситуацию», - отметил парламентарий, указав на среднюю цену путевки в загородные лагеря в 2024 г. в размере почти 33 тыс. рублей.

В санаторных лагерях – более 45 тыс. рублей.

Так как многие родители не могут внести свою часть стоимости путевки, в республике второй год наблюдается неосвоение средств на летний отдых, напомнил Игорь Марковец.

Он акцентировал внимание сессии Хурала и на таком аспекте. В республике насчитывается 51531 ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации. «В лагерях отдохнули около десяти тысяч детей», - сказал депутат.

В качестве положительного примера по летнему отдыху детей был приведен разрез «Тугнуйский». Оказывается, в текущем году разрез направил на оздоровление 199 детей работников предприятия, полностью оплатив отдых. В том числе, 42 ребенка отдохнули в «Океане», 67 – на Черном море в «Артеке».

На сессии Хурала призвали правительство Бурятии усилить работу. Возможно, даже переработать программу летнего отдыха детей. Всем напомнили, что Бурятия была в свое время одной из первых среди регионов России, которые поднимали проблему летнего отдыха детей на федеральном уровне.

По итогам рассмотрения важного вопроса, сессия приняла постановление с соответствующими рекомендациями,

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